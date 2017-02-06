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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1670167116721673

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 972
Висота стель
4%
43
Гарний вигляд з вікон
9%
92
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
206
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
151
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
35
Ціна
19%
180
Якість будівництва
15%
148
Всього голосів : 972
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 18:37

  airmax78 написав:Нету у меня свободных денех. Я еще и кредит умудрился взять.

Вот это правильно! Это по нашему :)

К стате, всетаки подумайте о частном пенсионном фонде. С текущей демографией я не уверен, что на пенсии нормально будет сдавать жилье в Киеве.
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 18:37

  airmax78 написав:Нету у меня свободных денех. Я еще и кредит умудрился взять.


Я с вами всегда в открытую. Где держите деньги от Голосеево? Какой процент? Интересно лично для себя. Поэтому можно в личку
OzzyR
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 18:38

  airmax78 написав:Правильнее сказать так: некачественное, но проверенное временем жилье. Хотя, конечно, минвата и сканрок должны, по идее, вылечить болезни, которыми болеет панель.

почему не качесвенное? =\
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 18:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В Украине рекордными темпами дорожает Недвижимость
https://korrespondent.net/business/real ... dvyzhymost
OzzyR
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 18:42

  OzzyR написав:
  airmax78 написав:Нету у меня свободных денех. Я еще и кредит умудрился взять.


Я с вами всегда в открытую. Где держите деньги от Голосеево? Какой процент? Интересно лично для себя. Поэтому можно в личку

Респект все четко описал. Я ж 3 года где-то продолжаю жить. Из красного дома меня давно выгнали, аренда выросла неимоверно. То то нужно, то это - все профукал. Деньги же, когда они на руках, они как песок сквозь пальцы уходят.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 18:43

  airmax78 написав:
  OzzyR написав:
  airmax78 написав:Нету у меня свободных денех. Я еще и кредит умудрился взять.


Я с вами всегда в открытую. Где держите деньги от Голосеево? Какой процент? Интересно лично для себя. Поэтому можно в личку

Респект все четко описал. Я ж 3 года где-то продолжаю жить. Из красного дома меня давно выгнали, аренда выросла неимоверно. То то нужно, то это - все профукал. Деньги же, когда они на руках, они как песок сквозь пальцы уходят.


Понял. Ваши вопросы я тоже буду троллить
OzzyR
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 18:45

  Faceless написав:Или у вас юмор был слишком тонкий?

Какой юмор? Мне тут не до юмора: https://timesofindia.indiatimes.com/india/us-tightens-h-1b-visa-rules-indians-to-be-hit/articleshow/63050944.cms
технарей, проекты целые штормит... когда вокруг тебя многие пакуют чемоданы, то не до шуток и надо искать достойную альтернативу 401k на родине уже. :(
Буду смотреть на Канаду пока. Мои "братья по разуму" туда трактор заводят. Надо быть на волне со всеми, но если не получится - вернусь на Родину.
Востаннє редагувалось Понаехал в Вів 24 лип, 2018 18:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 18:45

  OzzyR написав:В Украине рекордными темпами дорожает Недвижимость
https://korrespondent.net/business/real ... dvyzhymost


Это не рекордные темпы, но уже даже журналисты заметили. Сейчас, конечно, напишут, что это джинса и что на самом деле 1300 сделок за 2017й год и 60000 квартир в навесе.
airmax78
 
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  #<1 ... 1670167116721673
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