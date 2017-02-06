Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Нету у меня свободных денех. Я еще и кредит умудрился взять.
Я с вами всегда в открытую. Где держите деньги от Голосеево? Какой процент? Интересно лично для себя. Поэтому можно в личку
Респект все четко описал. Я ж 3 года где-то продолжаю жить. Из красного дома меня давно выгнали, аренда выросла неимоверно. То то нужно, то это - все профукал. Деньги же, когда они на руках, они как песок сквозь пальцы уходят.
airmax78 написав:Нету у меня свободных денех. Я еще и кредит умудрился взять.
Я с вами всегда в открытую. Где держите деньги от Голосеево? Какой процент? Интересно лично для себя. Поэтому можно в личку
Респект все четко описал. Я ж 3 года где-то продолжаю жить. Из красного дома меня давно выгнали, аренда выросла неимоверно. То то нужно, то это - все профукал. Деньги же, когда они на руках, они как песок сквозь пальцы уходят.