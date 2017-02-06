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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 24 лип, 2018 19:21
Первый
Зачем платить в 2 РАЗА БОЛЬШЕ за сонячну браму если рядом есть аркада?
Не знаю..Если по поводу Брамы и Тетриса можно говорить, что "на вкус и цвет товарищей нет", то в случае Эврики мне на ум приходят похождения моего друга в молодости, которому было "все равно, кого ..." Хотя, если денег хватает только на Эврику - тоже вариант. Действительно, инфраструктура Лико и Брамы рядом. Дома некрасивые, но молодой семье из провинции это может быть неважно..
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Alex3
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Додано: Вів 24 лип, 2018 19:30
Alex3 написав:
Брамы
Что мешает жителям Эврики гулять на территории Брамы?
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Додано: Вів 24 лип, 2018 19:33
Alex3 написав:Первый
Зачем платить в 2 РАЗА БОЛЬШЕ за сонячну браму если рядом есть аркада?
Не знаю..Если по поводу Брамы и Тетриса можно говорить, что "на вкус и цвет товарищей нет", то в случае Эврики мне на ум приходят похождения моего друга в молодости, которому было "все равно, кого ..." Хотя, если денег хватает только на Эврику - тоже вариант. Действительно, инфраструктура Лико и Брамы рядом. Дома некрасивые, но молодой семье из провинции это может быть неважно..
Алекс, извините, но очень сложно сравнивать Тетрис и Браму. Это как сравнивать маленький отельчик 3 звезды на окраине Киева и Хаят.
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airmax78
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Додано: Вів 24 лип, 2018 19:34
Alex3 написав:Стандард, наверное, будет неплох, но смущает огромное количество квартир на этаже и суммарно. Плюс обслуживание дорогое, скорее всего надолго.. Отсутствие парковки, метро под домом и потоки людей и машин. а в 20 лет там жить хорошо, согласен. Тут вообще для молодежи просто чистая романтика:) столько укромных красивых мест:)
это идеальный кампус для работающих студентов, напрасно их стали продавать в розницу
машины не надо, рядом вднх и корпуса универа, где мои 16 лет, эхх
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Вів 24 лип, 2018 19:35
kingkongovets написав:
Alex3 написав:Стандард, наверное, будет неплох, но смущает огромное количество квартир на этаже и суммарно. Плюс обслуживание дорогое, скорее всего надолго.. Отсутствие парковки, метро под домом и потоки людей и машин. а в 20 лет там жить хорошо, согласен. Тут вообще для молодежи просто чистая романтика:) столько укромных красивых мест:)
это идеальный кампус для работающих студентов, напрасно их стали продавать в розницу
машины не надо, рядом вднх и корпуса универа, где мои 16 лет, эхх
Как-то дороговат кампус получается как для студентов, пусть даже и работающих. Приют для одиноких айтишнегов.
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airmax78
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Додано: Вів 24 лип, 2018 19:36
Понаехал
Что мешает жителям Эврики гулять на территории Брамы?
Так я же написал, Лико и Брама рядом - гуляй, где хочешь.. Хотя, вроде Браму вдруг решили "закрыть". Но полностью ее не закроют.
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Alex3
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Додано: Вів 24 лип, 2018 19:41
Alex3 написав:Понаехал
Что мешает жителям Эврики гулять на территории Брамы?
Так я же написал, Лико и Брама рядом - гуляй, где хочешь.. Хотя, вроде Браму вдруг решили "закрыть". Но полностью ее не закроют.
На мой взгляд как раз жители Эврики и будут пить там пиво, помечать территорию и захламлять все это. Так что разницы не какой.
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Понаехал
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Додано: Вів 24 лип, 2018 19:41
airmax78 написав:Как-то дороговат кампус получается как для студентов, пусть даже и работающих. Приют для одиноких айтишнегов.
та я вас умоляю, если не терять время на армию, как получилось у меня, то в 20 лет лучше купить такой плацдарм, чем праворульный марк2, как не будем показывать кто
не было тогда просто таких стандардов
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Вів 24 лип, 2018 19:45
airmax78
Алекс, извините, но очень сложно сравнивать Тетрис и Браму. Это как сравнивать маленький отельчик 3 звезды на окраине Киева и Хаят.
Вы серьезно? Готовы сравнить таким образом архитектуру Брамы и одинокий дом Тетриса?:) Не смешите меня. Моп, бассейн и тд - это здорово, но по архитектуре Брама ничем не уступает, как минимум. Хотя сравнивать еще, по сути, нечего.p.s. Мое удивление напрасно, ведь вы уже подтвердили, что у нас разные вкусы, купив 2 раза квартиру в жк Голосеево.
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Alex3
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Додано: Вів 24 лип, 2018 19:56
Alex3 написав:airmax78
Алекс, извините, но очень сложно сравнивать Тетрис и Браму. Это как сравнивать маленький отельчик 3 звезды на окраине Киева и Хаят.
Вы серьезно? Готовы сравнить таким образом архитектуру Брамы и одинокий дом Тетриса?:) Не смешите меня. Моп, бассейн и тд - это здорово, но по архитектуре Брама ничем не уступает, как минимум. Хотя сравнивать еще, по сути, нечего.p.s. Мое удивление напрасно, ведь вы уже подтвердили, что у нас разные вкусы, купив 2 раза квартиру в жк Голосеево.
Я понял. Вы не были в Тетрисе. Обойдите дом, посмотрите на каком уровне все сделано, зайдите внутрь, проедьтесь на лифте на любой этаж, посмотрите как там сделано. Архитектура у Тетриса простая как 3 копейки, НО то как и из чего это сделано ставит Тетрис на недосягаемую высоту по сравнению с Брамой. Это факт. Хотя Брама - это светлое пятно в том районе. И будет им оставаться до появления Метрополиса.
PS Чем вам Голосеево не нравится? Это же +/- тот же концепт и примерно тот же уровень исполнения что и у Брамы.
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airmax78
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