Додано: Вів 24 лип, 2018 19:56

Alex3 написав: airmax78 Алекс, извините, но очень сложно сравнивать Тетрис и Браму. Это как сравнивать маленький отельчик 3 звезды на окраине Киева и Хаят. Вы серьезно? Готовы сравнить таким образом архитектуру Брамы и одинокий дом Тетриса?:) Не смешите меня. Моп, бассейн и тд - это здорово, но по архитектуре Брама ничем не уступает, как минимум. Хотя сравнивать еще, по сути, нечего.p.s. Мое удивление напрасно, ведь вы уже подтвердили, что у нас разные вкусы, купив 2 раза квартиру в жк Голосеево. Вы серьезно? Готовы сравнить таким образом архитектуру Брамы и одинокий дом Тетриса?:) Не смешите меня. Моп, бассейн и тд - это здорово, но по архитектуре Брама ничем не уступает, как минимум. Хотя сравнивать еще, по сути, нечего.p.s. Мое удивление напрасно, ведь вы уже подтвердили, что у нас разные вкусы, купив 2 раза квартиру в жк Голосеево.

Я понял. Вы не были в Тетрисе. Обойдите дом, посмотрите на каком уровне все сделано, зайдите внутрь, проедьтесь на лифте на любой этаж, посмотрите как там сделано. Архитектура у Тетриса простая как 3 копейки, НО то как и из чего это сделано ставит Тетрис на недосягаемую высоту по сравнению с Брамой. Это факт. Хотя Брама - это светлое пятно в том районе. И будет им оставаться до появления Метрополиса.PS Чем вам Голосеево не нравится? Это же +/- тот же концепт и примерно тот же уровень исполнения что и у Брамы.