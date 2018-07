Додано: Вів 24 лип, 2018 19:34

Alex3 написав: Стандард, наверное, будет неплох, но смущает огромное количество квартир на этаже и суммарно. Плюс обслуживание дорогое, скорее всего надолго.. Отсутствие парковки, метро под домом и потоки людей и машин. а в 20 лет там жить хорошо, согласен. Тут вообще для молодежи просто чистая романтика:) столько укромных красивых мест:)



это идеальный кампус для работающих студентов, напрасно их стали продавать в розницу

машины не надо, рядом вднх и корпуса универа, где мои 16 лет, эхх это идеальный кампус для работающих студентов, напрасно их стали продавать в розницумашины не надо, рядом вднх и корпуса универа, где мои 16 лет, эхх

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.