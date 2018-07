Додано: Вів 24 лип, 2018 20:41

DmitryK написав: Вставлю свои пять копеек, был в Голосеево, браме, и в ЦП(Тетрис не был). Имхо Голосеево+- Брама, ЦП на голову круче. Как то так



брама на горе в райском местечке, голосуха в яме на месте бывшего кирпичного завода

цп - не в том месте для своего левела

