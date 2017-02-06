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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 24 лип, 2018 20:11
airmax78 написав:
Архитектура у Тетриса простая как 3 копейки
Кароче!!!!
НАДАБРАТЬ!!!!
Будь мужиком Максик,решительной и твёрдой рукой ПОБЕДИТЕЛЯ сделай ЭТО,хватит метаться,то к красивым,то к умным,ну и что что гарантирован влёт на бабки,купи что-то для души,выйди на новый уровень!!!
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3
Додано: Вів 24 лип, 2018 20:13
airmax78
Я понял. Вы не были в Тетрисе. Обойдите дом, посмотрите на каком уровне все сделано, зайдите внутрь, проедьтесь на лифте на любой этаж, посмотрите как там сделано. Архитектура у Тетриса простая как 3 копейки, НО то как и из чего это сделано ставит Тетрис на недосягаемую высоту по сравнению с Брамой. Это факт. Хотя Брама - это светлое пятно в том районе. И будет им оставаться до появления Метрополиса.
PS Чем вам Голосеево не нравится? Это же +/- тот же концепт и примерно тот же уровень исполнения что и у Брамы.
Макс, внутри не был. Охотно верю, что там все круто, но и платить вы за это будете круто. Если для вас это так важно и вы готовы за это платить вдвое больше на этапе покупки квартиры и в 5 раз больше за обслуживание - прекрасно. Мне это не принципиально. Что касается внешнего исполнения и архитектурной задумки - не вижу, чем Брама хуже. Здесь нужно устраивать опрос - и среди обычных покупателей, и среди профессионалов-архитекторов, чтобы увидеть какую-то объективную оценку. Про жк Голосеево и его одинаковом концепте с Брамой - тут опрос устраивать не надо.. По-моему, тут все очевидно:)
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Alex3
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Додано: Вів 24 лип, 2018 20:24
Alex3 написав:airmax78
Я понял. Вы не были в Тетрисе. Обойдите дом, посмотрите на каком уровне все сделано, зайдите внутрь, проедьтесь на лифте на любой этаж, посмотрите как там сделано. Архитектура у Тетриса простая как 3 копейки, НО то как и из чего это сделано ставит Тетрис на недосягаемую высоту по сравнению с Брамой. Это факт. Хотя Брама - это светлое пятно в том районе. И будет им оставаться до появления Метрополиса.
PS Чем вам Голосеево не нравится? Это же +/- тот же концепт и примерно тот же уровень исполнения что и у Брамы.
Макс, внутри не был. Охотно верю, что там все круто, но и платить вы за это будете круто. Если для вас это так важно и вы готовы за это платить вдвое больше на этапе покупки квартиры и в 5 раз больше за обслуживание - прекрасно. Мне это не принципиально. Что касается внешнего исполнения и архитектурной задумки - не вижу, чем Брама хуже. Здесь нужно устраивать опрос - и среди обычных покупателей, и среди профессионалов-архитекторов, чтобы увидеть какую-то объективную оценку. Про жк Голосеево и его одинаковом концепте с Брамой - тут опрос устраивать не надо.. По-моему, тут все очевидно:)
Посмотрел еще раз на Браму. Да, пожалуй вы правы, с Голосеево ее сравнивать нельзя. Брама смотрится гораздо интереснее и современнее. Разница с Т в том, что Тетрис и через 20 лет останется примерно в таком же виде как сейчас. А Брама уже облеплена кондерами, как бородавками и кое-где уже начинает потихоньку сыпаться. Не критично, но неприятно. Ну про МОПы и так понятно. Тариф СДПТ в Т, кстати, не такой уж и не подъемный - что-то в районе доллара с метра.
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airmax78
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Додано: Вів 24 лип, 2018 20:28
airmax78 написав:
PS Чем вам Голосеево не нравится? Это же +/- тот же концепт и примерно тот же уровень исполнения что и у Брамы.
Я выбирал между голосеево и брамой. Голосеево хуже была во всём, по моим критериям, может, кроме лучшей близости к центру на машине.
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Додано: Вів 24 лип, 2018 20:35
Alex3 написав:
По-моему, тут все очевидно:)
Макс будет ходить на работу пешком,16 гривен экономия в день на метро,так что надо брать,плевать на квартплату,зато какая экономия времени и не придётся нюхать чужие подмышки,а так же можно наслаждаться МОПами дольше!!!
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3
Додано: Вів 24 лип, 2018 20:36
Вставлю свои пять копеек, был в Голосеево, браме, и в ЦП(Тетрис не был). Имхо Голосеево+- Брама, ЦП на голову круче. Как то так
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DmitryK
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Додано: Вів 24 лип, 2018 20:39
airmax78 написав:
Тариф СДПТ в Т, кстати, не такой уж и не подъемный - что-то в районе доллара с метра.
Максик красава,уже прикинул сколько будет экономить баблища на метро!!!
Уважаю,осталось только взять шариковую ручку и настроиться окончательно на ПОКУПКУ и сделать ЭТО
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Додано: Вів 24 лип, 2018 20:40
airmax78
Посмотрел еще раз на Браму. Да, пожалуй вы правы, с Голосеево ее сравнивать нельзя. Брама смотрится гораздо интереснее и современнее. Разница с Т в том, что Тетрис и через 20 лет останется примерно в таком же виде как сейчас. А Брама уже облеплена кондерами, как бородавками и кое-где уже начинает потихоньку сыпаться. Не критично, но неприятно. Ну про МОПы и так понятно. Тариф СДПТ в Т, кстати, не такой уж и не подъемный - что-то в районе доллара с метра
Для меня это неприятный тариф, я бы не хотел столько платить:) есть же еще и другие платежи, и они растут..я угадал, у меня пока 5,5 за метр, фактически в тетрисе в 5 раз выше. Недурно..
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Додано: Вів 24 лип, 2018 20:41
DmitryK написав:Вставлю свои пять копеек, был в Голосеево, браме, и в ЦП(Тетрис не был). Имхо Голосеево+- Брама, ЦП на голову круче. Как то так
брама на горе в райском местечке, голосуха в яме на месте бывшего кирпичного завода
цп - не в том месте для своего левела
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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