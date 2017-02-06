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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 972
Висота стель
4%
43
Гарний вигляд з вікон
9%
92
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
206
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
151
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
35
Ціна
19%
180
Якість будівництва
15%
148
Всього голосів : 972
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 20:11

  airmax78 написав: Архитектура у Тетриса простая как 3 копейки


Кароче!!!!

НАДАБРАТЬ!!!!

Будь мужиком Максик,решительной и твёрдой рукой ПОБЕДИТЕЛЯ сделай ЭТО,хватит метаться,то к красивым,то к умным,ну и что что гарантирован влёт на бабки,купи что-то для души,выйди на новый уровень!!! :idea:
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 20:13

airmax78
Я понял. Вы не были в Тетрисе. Обойдите дом, посмотрите на каком уровне все сделано, зайдите внутрь, проедьтесь на лифте на любой этаж, посмотрите как там сделано. Архитектура у Тетриса простая как 3 копейки, НО то как и из чего это сделано ставит Тетрис на недосягаемую высоту по сравнению с Брамой. Это факт. Хотя Брама - это светлое пятно в том районе. И будет им оставаться до появления Метрополиса.
PS Чем вам Голосеево не нравится? Это же +/- тот же концепт и примерно тот же уровень исполнения что и у Брамы.
Макс, внутри не был. Охотно верю, что там все круто, но и платить вы за это будете круто. Если для вас это так важно и вы готовы за это платить вдвое больше на этапе покупки квартиры и в 5 раз больше за обслуживание - прекрасно. Мне это не принципиально. Что касается внешнего исполнения и архитектурной задумки - не вижу, чем Брама хуже. Здесь нужно устраивать опрос - и среди обычных покупателей, и среди профессионалов-архитекторов, чтобы увидеть какую-то объективную оценку. Про жк Голосеево и его одинаковом концепте с Брамой - тут опрос устраивать не надо.. По-моему, тут все очевидно:)
Alex3
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 20:16

  Alex3 написав:Охотно верю, что там все круто, но и платить вы за это будете круто. Если для вас это так важно и вы готовы за это платить вдвое больше на этапе покупки квартиры и в 5 раз больше за обслуживание - прекрасно. Мне это не принципиально.

Я часто замечаю, что люди из села стараются жить в downton... Люди по богаче и по успешнее, не страдающие этим комплексом, - только частное жилье. Как по мне данная ситуация, так чем-то напоминает айфон в кредит, а потом поездка в маршрутке... :mrgreen:
Понаехал
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 20:24

  Alex3 написав:airmax78
Я понял. Вы не были в Тетрисе. Обойдите дом, посмотрите на каком уровне все сделано, зайдите внутрь, проедьтесь на лифте на любой этаж, посмотрите как там сделано. Архитектура у Тетриса простая как 3 копейки, НО то как и из чего это сделано ставит Тетрис на недосягаемую высоту по сравнению с Брамой. Это факт. Хотя Брама - это светлое пятно в том районе. И будет им оставаться до появления Метрополиса.
PS Чем вам Голосеево не нравится? Это же +/- тот же концепт и примерно тот же уровень исполнения что и у Брамы.
Макс, внутри не был. Охотно верю, что там все круто, но и платить вы за это будете круто. Если для вас это так важно и вы готовы за это платить вдвое больше на этапе покупки квартиры и в 5 раз больше за обслуживание - прекрасно. Мне это не принципиально. Что касается внешнего исполнения и архитектурной задумки - не вижу, чем Брама хуже. Здесь нужно устраивать опрос - и среди обычных покупателей, и среди профессионалов-архитекторов, чтобы увидеть какую-то объективную оценку. Про жк Голосеево и его одинаковом концепте с Брамой - тут опрос устраивать не надо.. По-моему, тут все очевидно:)

Посмотрел еще раз на Браму. Да, пожалуй вы правы, с Голосеево ее сравнивать нельзя. Брама смотрится гораздо интереснее и современнее. Разница с Т в том, что Тетрис и через 20 лет останется примерно в таком же виде как сейчас. А Брама уже облеплена кондерами, как бородавками и кое-где уже начинает потихоньку сыпаться. Не критично, но неприятно. Ну про МОПы и так понятно. Тариф СДПТ в Т, кстати, не такой уж и не подъемный - что-то в районе доллара с метра.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 20:28

  airmax78 написав:PS Чем вам Голосеево не нравится? Это же +/- тот же концепт и примерно тот же уровень исполнения что и у Брамы.

Я выбирал между голосеево и брамой. Голосеево хуже была во всём, по моим критериям, может, кроме лучшей близости к центру на машине.
fasser
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 20:35

  Alex3 написав: По-моему, тут все очевидно:)

Макс будет ходить на работу пешком,16 гривен экономия в день на метро,так что надо брать,плевать на квартплату,зато какая экономия времени и не придётся нюхать чужие подмышки,а так же можно наслаждаться МОПами дольше!!!
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 20:36

Вставлю свои пять копеек, был в Голосеево, браме, и в ЦП(Тетрис не был). Имхо Голосеево+- Брама, ЦП на голову круче. Как то так
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 20:39

  airmax78 написав: Тариф СДПТ в Т, кстати, не такой уж и не подъемный - что-то в районе доллара с метра.


Максик красава,уже прикинул сколько будет экономить баблища на метро!!!

Уважаю,осталось только взять шариковую ручку и настроиться окончательно на ПОКУПКУ и сделать ЭТО :lol:
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 20:40

airmax78
Посмотрел еще раз на Браму. Да, пожалуй вы правы, с Голосеево ее сравнивать нельзя. Брама смотрится гораздо интереснее и современнее. Разница с Т в том, что Тетрис и через 20 лет останется примерно в таком же виде как сейчас. А Брама уже облеплена кондерами, как бородавками и кое-где уже начинает потихоньку сыпаться. Не критично, но неприятно. Ну про МОПы и так понятно. Тариф СДПТ в Т, кстати, не такой уж и не подъемный - что-то в районе доллара с метра
Для меня это неприятный тариф, я бы не хотел столько платить:) есть же еще и другие платежи, и они растут..я угадал, у меня пока 5,5 за метр, фактически в тетрисе в 5 раз выше. Недурно..
Alex3
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 20:41

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

DmitryK написав:Вставлю свои пять копеек, был в Голосеево, браме, и в ЦП(Тетрис не был). Имхо Голосеево+- Брама, ЦП на голову круче. Как то так


брама на горе в райском местечке, голосуха в яме на месте бывшего кирпичного завода
цп - не в том месте для своего левела
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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