Додано: Вів 24 лип, 2018 20:13

Я понял. Вы не были в Тетрисе. Обойдите дом, посмотрите на каком уровне все сделано, зайдите внутрь, проедьтесь на лифте на любой этаж, посмотрите как там сделано. Архитектура у Тетриса простая как 3 копейки, НО то как и из чего это сделано ставит Тетрис на недосягаемую высоту по сравнению с Брамой. Это факт. Хотя Брама - это светлое пятно в том районе. И будет им оставаться до появления Метрополиса.

PS Чем вам Голосеево не нравится? Это же +/- тот же концепт и примерно тот же уровень исполнения что и у Брамы.

Макс, внутри не был. Охотно верю, что там все круто, но и платить вы за это будете круто. Если для вас это так важно и вы готовы за это платить вдвое больше на этапе покупки квартиры и в 5 раз больше за обслуживание - прекрасно. Мне это не принципиально. Что касается внешнего исполнения и архитектурной задумки - не вижу, чем Брама хуже. Здесь нужно устраивать опрос - и среди обычных покупателей, и среди профессионалов-архитекторов, чтобы увидеть какую-то объективную оценку. Про жк Голосеево и его одинаковом концепте с Брамой - тут опрос устраивать не надо.. По-моему, тут все очевидно:)