Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 24 лип, 2018 20:43
fasser написав: airmax78 написав:
PS Чем вам Голосеево не нравится? Это же +/- тот же концепт и примерно тот же уровень исполнения что и у Брамы.
Я выбирал между голосеево и брамой. Голосеево хуже была во всём, по моим критериям, может, кроме лучшей близости к центру на машине.
Хуже во всем, кроме локейшена. Я согласен.
airmax78
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Додано: Вів 24 лип, 2018 20:44
somilitark написав: airmax78 написав:
Тариф СДПТ в Т, кстати, не такой уж и не подъемный - что-то в районе доллара с метра.
Максик красава,уже прикинул сколько будет экономить баблища на метро!!!
Уважаю,осталось только взять шариковую ручку и настроиться окончательно на ПОКУПКУ и сделать ЭТО
Да релакс, не тяну я Тетрис. Что уж и помечтать нельзя?
airmax78
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Додано: Вів 24 лип, 2018 20:49
Самое забавное: в 2012м Голосеево было значительно дороже чем Ривер Стоун. В 2013м - примерно в одну цену. В 2018м, думаю, Ривер уже %% на 30 дороже.
airmax78
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Додано: Вів 24 лип, 2018 20:50
airmax78 написав: fasser написав: airmax78 написав:
PS Чем вам Голосеево не нравится? Это же +/- тот же концепт и примерно тот же уровень исполнения что и у Брамы.
Я выбирал между голосеево и брамой. Голосеево хуже была во всём, по моим критериям, может, кроме лучшей близости к центру на машине.
Хуже во всем, кроме локейшена. Я согласен.
Не, именно близостью к центру. Если к критерию локейшен добавить "возможность погулять вокруг дома" то и тут все плохо у Г13
fasser
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Додано: Вів 24 лип, 2018 20:51
airmax78 написав: somilitark написав: airmax78 написав:
Тариф СДПТ в Т, кстати, не такой уж и не подъемный - что-то в районе доллара с метра.
Максик красава,уже прикинул сколько будет экономить баблища на метро!!!
Уважаю,осталось только взять шариковую ручку и настроиться окончательно на ПОКУПКУ и сделать ЭТО
Да релакс, не тяну я Тетрис. Что уж и помечтать нельзя?
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somilitark
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Додано: Вів 24 лип, 2018 21:01
ЖК Отрадный
https://ua.m2bomber.com/newbuilding/540 ... k-otradnii
442й, уже не можете сказать что бомбер продаёт ворованный контент ?
baraka
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Додано: Вів 24 лип, 2018 21:14
fasser написав: airmax78 написав: fasser написав:
Я выбирал между голосеево и брамой. Голосеево хуже была во всём, по моим критериям, может, кроме лучшей близости к центру на машине.
Хуже во всем, кроме локейшена. Я согласен.
Не, именно близостью к центру. Если к критерию локейшен добавить "возможность погулять вокруг дома" то и тут все плохо у Г13
Дайте Голосухе шанс продаться дорого. Признайте хотя бы локейшн. И к парку Голосуха ближе и к центру и к метро.
Кстати, почему так и не построили 3й дом Брамы?
airmax78
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Додано: Вів 24 лип, 2018 21:18
kingkongovets написав: DmitryK написав:Вставлю свои пять копеек, был в Голосеево, браме, и в ЦП(Тетрис не был). Имхо Голосеево+- Брама, ЦП на голову круче. Как то так
брама на горе в райском местечке, голосуха в яме на месте бывшего кирпичного завода
цп - не в том месте для своего левела
Я чисто про ощущения от пребывания на территории и внутри, не учитывая расположение(но учитывая натыканые кондеры и утепления)
Востаннє редагувалось
DmitryK
в Вів 24 лип, 2018 21:54, всього редагувалось 2 разів.
DmitryK
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Додано: Вів 24 лип, 2018 21:20
Украинцы, в принципе, не понимают ничего про будущее и живут потребностями прошлого века.
В этом году 60 тысяч студентов подали заявки на Филологию. Примерно столько же на Право. 36 тысяч - Менеджмент, по 20 тысяч на Психологию и Журналистику.
Почти 200 тысяч студентов собираются потерять 5 лет жизни чтобы получить профессию, которая никому не нужна.
В то же время хотят учить Физику, Математику и Химию в сумме около 4 тысяч. Биология - 5 тысяч. Прикладная математика - 3,5 тысячи. Статистику - 248. Нет, не тысяч. 248 человек.
https://www.facebook.com/10000004238807 ... 835873575/
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Додано: Вів 24 лип, 2018 21:25
airmax78
Дайте Голосухе шанс продаться дорого. Признайте хотя бы локейшн. И к парку Голосуха ближе и к центру и к метро.
Кстати, почему так и не построили 3й дом Брамы?
К метро не ближе:) примерно одинаково или даже Брама на пару минут ближе. Я к метро иду 5 минут бодрым шагом. Последний дом врядли будут строить, поскольку с владельцами старого здания не удалось договориться..
Alex3
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