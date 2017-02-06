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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 16741675167616771678>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 972
Висота стель
4%
43
Гарний вигляд з вікон
9%
92
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
206
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
151
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
35
Ціна
19%
180
Якість будівництва
15%
148
Всього голосів : 972
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 20:43

  fasser написав:
  airmax78 написав:PS Чем вам Голосеево не нравится? Это же +/- тот же концепт и примерно тот же уровень исполнения что и у Брамы.

Я выбирал между голосеево и брамой. Голосеево хуже была во всём, по моим критериям, может, кроме лучшей близости к центру на машине.

Хуже во всем, кроме локейшена. Я согласен.
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 20:44

  somilitark написав:
  airmax78 написав: Тариф СДПТ в Т, кстати, не такой уж и не подъемный - что-то в районе доллара с метра.


Максик красава,уже прикинул сколько будет экономить баблища на метро!!!

Уважаю,осталось только взять шариковую ручку и настроиться окончательно на ПОКУПКУ и сделать ЭТО :lol:

Да релакс, не тяну я Тетрис. Что уж и помечтать нельзя?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 20:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Самое забавное: в 2012м Голосеево было значительно дороже чем Ривер Стоун. В 2013м - примерно в одну цену. В 2018м, думаю, Ривер уже %% на 30 дороже.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 20:50

  airmax78 написав:
  fasser написав:
  airmax78 написав:PS Чем вам Голосеево не нравится? Это же +/- тот же концепт и примерно тот же уровень исполнения что и у Брамы.

Я выбирал между голосеево и брамой. Голосеево хуже была во всём, по моим критериям, может, кроме лучшей близости к центру на машине.

Хуже во всем, кроме локейшена. Я согласен.

Не, именно близостью к центру. Если к критерию локейшен добавить "возможность погулять вокруг дома" то и тут все плохо у Г13
fasser
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 20:51

  airmax78 написав:
  somilitark написав:
  airmax78 написав: Тариф СДПТ в Т, кстати, не такой уж и не подъемный - что-то в районе доллара с метра.


Максик красава,уже прикинул сколько будет экономить баблища на метро!!!

Уважаю,осталось только взять шариковую ручку и настроиться окончательно на ПОКУПКУ и сделать ЭТО :lol:

Да релакс, не тяну я Тетрис. Что уж и помечтать нельзя?


Ну хоть колясочную возьми,не убивай просто так мечту!
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 21:01

ЖК Отрадный
https://ua.m2bomber.com/newbuilding/540 ... k-otradnii

442й, уже не можете сказать что бомбер продаёт ворованный контент ? :)
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 21:14

  fasser написав:
  airmax78 написав:
  fasser написав:Я выбирал между голосеево и брамой. Голосеево хуже была во всём, по моим критериям, может, кроме лучшей близости к центру на машине.

Хуже во всем, кроме локейшена. Я согласен.

Не, именно близостью к центру. Если к критерию локейшен добавить "возможность погулять вокруг дома" то и тут все плохо у Г13

Дайте Голосухе шанс продаться дорого. Признайте хотя бы локейшн. И к парку Голосуха ближе и к центру и к метро.
Кстати, почему так и не построили 3й дом Брамы?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 21:18

  kingkongovets написав:
DmitryK написав:Вставлю свои пять копеек, был в Голосеево, браме, и в ЦП(Тетрис не был). Имхо Голосеево+- Брама, ЦП на голову круче. Как то так

брама на горе в райском местечке, голосуха в яме на месте бывшего кирпичного завода
цп - не в том месте для своего левела

Я чисто про ощущения от пребывания на территории и внутри, не учитывая расположение(но учитывая натыканые кондеры и утепления)
Востаннє редагувалось DmitryK в Вів 24 лип, 2018 21:54, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 21:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Украинцы, в принципе, не понимают ничего про будущее и живут потребностями прошлого века.

В этом году 60 тысяч студентов подали заявки на Филологию. Примерно столько же на Право. 36 тысяч - Менеджмент, по 20 тысяч на Психологию и Журналистику.

Почти 200 тысяч студентов собираются потерять 5 лет жизни чтобы получить профессию, которая никому не нужна.

В то же время хотят учить Физику, Математику и Химию в сумме около 4 тысяч. Биология - 5 тысяч. Прикладная математика - 3,5 тысячи. Статистику - 248. Нет, не тысяч. 248 человек.

https://www.facebook.com/10000004238807 ... 835873575/
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 21:25

airmax78
Дайте Голосухе шанс продаться дорого. Признайте хотя бы локейшн. И к парку Голосуха ближе и к центру и к метро.
Кстати, почему так и не построили 3й дом Брамы?
К метро не ближе:) примерно одинаково или даже Брама на пару минут ближе. Я к метро иду 5 минут бодрым шагом. Последний дом врядли будут строить, поскольку с владельцами старого здания не удалось договориться..
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