Я выбирал между голосеево и брамой. Голосеево хуже была во всём, по моим критериям, может, кроме лучшей близости к центру на машине.

Хуже во всем, кроме локейшена. Я согласен.

Не, именно близостью к центру. Если к критерию локейшен добавить "возможность погулять вокруг дома" то и тут все плохо у Г13

Дайте Голосухе шанс продаться дорого. Признайте хотя бы локейшн. И к парку Голосуха ближе и к центру и к метро.

зе лейкс еще ближе к центру - и шо?

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.