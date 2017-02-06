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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1675167616771678>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 972
Висота стель
4%
43
Гарний вигляд з вікон
9%
92
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
206
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
151
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
35
Ціна
19%
180
Якість будівництва
15%
148
Всього голосів : 972
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 21:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  fasser написав:
  airmax78 написав:[quote="4414638:fasser"]
Я выбирал между голосеево и брамой. Голосеево хуже была во всём, по моим критериям, может, кроме лучшей близости к центру на машине.

Хуже во всем, кроме локейшена. Я согласен.

Не, именно близостью к центру. Если к критерию локейшен добавить "возможность погулять вокруг дома" то и тут все плохо у Г13

Дайте Голосухе шанс продаться дорого. Признайте хотя бы локейшн. И к парку Голосуха ближе и к центру и к метро.
Кстати, почему так и не построили 3й дом Брамы?[/quote]

зе лейкс еще ближе к центру - и шо?
стремная ваша голосуха, еще и мусарня под домом, а через дорогу депресняковые демеевские дворы
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 21:27

  kingkongovets написав:Украинцы, в принципе, не понимают ничего про будущее и живут потребностями прошлого века.

В этом году 60 тысяч студентов подали заявки на Филологию. Примерно столько же на Право. 36 тысяч - Менеджмент, по 20 тысяч на Психологию и Журналистику.

Почти 200 тысяч студентов собираются потерять 5 лет жизни чтобы получить профессию, которая никому не нужна.

В то же время хотят учить Физику, Математику и Химию в сумме около 4 тысяч. Биология - 5 тысяч. Прикладная математика - 3,5 тысячи. Статистику - 248. Нет, не тысяч. 248 человек.

https://www.facebook.com/10000004238807 ... 835873575/

Чергове підтвердження факту, що математики, фізики, хіміки, інженери цій країні не потрібні. Їм немає тут роботи. Хіба що за ЗП 250-350 Дол/міс.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 21:30

  Alex3 написав:airmax78
Дайте Голосухе шанс продаться дорого. Признайте хотя бы локейшн. И к парку Голосуха ближе и к центру и к метро.
Кстати, почему так и не построили 3й дом Брамы?
К метро не ближе:) примерно одинаково или даже Брама на пару минут ближе. Я к метро иду 5 минут бодрым шагом. Последний дом врядли будут строить, поскольку с владельцами старого здания не удалось договориться..

900 метров по прямой. От Голосухи - 600 метров. Но все равно ходите вы очень быстро.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 21:37

  airmax78 написав:Дайте Голосухе шанс продаться дорого. Признайте хотя бы локейшн. И к парку Голосуха ближе и к центру и к метро.
Кстати, почему так и не построили 3й дом Брамы?

К метро идти приятнее от Брамы(по пешеходной зоне все время), около 8 минут.
До ВДНХ = Голосухи, Ресторан Прага,- получается километр по приборам
А с тем домом, вроде как суды за землю бомжатни(зачеркнуто) гастронома на Ломоносова.
fasser
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 21:41

  Frant написав:Чергове підтвердження факту, що математики, фізики, хіміки, інженери цій країні не потрібні. Їм немає тут роботи. Хіба що за ЗП 250-350 Дол/міс.

Как-то ватой попахивать стало...

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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 21:43

airmax78
900 метров по прямой. От Голосухи - 600 метров. Но все равно ходите вы очень быстро
Макс, я не знаю, что с вами делать:) Гугл карты показывают - от крайней точки Брамы до метро - 550 метров. От Голосухи до метро - 700 метров. Че будем с этим делать? Будем спорить, замерять вживую?:)
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 21:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Поотбивал бы руки за такой ремонт в тетрисе
https://www.olx.ua/obyavlenie/zhk-tetri ... znbqv.html
OzzyR
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 21:48

  kingkongovets написав:В то же время хотят учить Физику, Математику и Химию в сумме около 4 тысяч. Биология - 5 тысяч. Прикладная математика - 3,5 тысячи. Статистику - 248. Нет, не тысяч. 248 человек.

https://www.facebook.com/10000004238807 ... 835873575/


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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 21:55

  Alex3 написав:airmax78
900 метров по прямой. От Голосухи - 600 метров. Но все равно ходите вы очень быстро
Макс, я не знаю, что с вами делать:) Гугл карты показывают - от крайней точки Брамы до метро - 550 метров. От Голосухи до метро - 700 метров. Че будем с этим делать? Будем спорить, замерять вживую?:)

покажите скрин как меряете
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 21:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  baraka написав:442й, уже не можете сказать что бомбер продаёт ворованный контент ?

Что, перестал воровать и перепечатывать без согласия правообалдателей объявления с олх? И что, после этого он кому-то интересен? Фишка этого пиратского ресурса в торговле краденым контентом. Без этого он труп.
Vlad442
 
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