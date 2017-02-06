Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Дайте Голосухе шанс продаться дорого. Признайте хотя бы локейшн. И к парку Голосуха ближе и к центру и к метро. Кстати, почему так и не построили 3й дом Брамы?
К метро не ближе:) примерно одинаково или даже Брама на пару минут ближе. Я к метро иду 5 минут бодрым шагом. Последний дом врядли будут строить, поскольку с владельцами старого здания не удалось договориться..
900 метров по прямой. От Голосухи - 600 метров. Но все равно ходите вы очень быстро.
airmax78 написав:Дайте Голосухе шанс продаться дорого. Признайте хотя бы локейшн. И к парку Голосуха ближе и к центру и к метро. Кстати, почему так и не построили 3й дом Брамы?
К метро идти приятнее от Брамы(по пешеходной зоне все время), около 8 минут. До ВДНХ = Голосухи, Ресторан Прага,- получается километр по приборам А с тем домом, вроде как суды за землю бомжатни(зачеркнуто) гастронома на Ломоносова.
baraka написав:442й, уже не можете сказать что бомбер продаёт ворованный контент ?
Что, перестал воровать и перепечатывать без согласия правообалдателей объявления с олх? И что, после этого он кому-то интересен? Фишка этого пиратского ресурса в торговле краденым контентом. Без этого он труп.