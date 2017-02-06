Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 24 лип, 2018 21:58
kingkongovets написав:
зе лейкс еще ближе к центру - и шо?
стремная ваша голосуха, еще и мусарня под домом, а через дорогу депресняковые демеевские дворы
от это я подумал, че мое стремление жить на Липках, особливо на Богомольца, деструктивное- тоже мусоры под боком и дом приличный- и тот НКВДшный, напротив- депресняковый двор хруща
Савченко Так!
antonivs3
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Додано: Вів 24 лип, 2018 21:59
kingkongovets написав:
Украинцы, в принципе, не понимают ничего про будущее и живут потребностями прошлого века.
В этом году 60 тысяч студентов подали заявки на Филологию. Примерно столько же на Право. 36 тысяч - Менеджмент, по 20 тысяч на Психологию и Журналистику.
Почти 200 тысяч студентов собираются потерять 5 лет жизни чтобы получить профессию, которая никому не нужна.
В то же время хотят учить Физику, Математику и Химию в сумме около 4 тысяч. Биология - 5 тысяч. Прикладная математика - 3,5 тысячи. Статистику - 248. Нет, не тысяч. 248 человек.
https://www.facebook.com/10000004238807 ... 835873575/
Автоматизация породила миллионы лишних людей, которых нужно чем-то занять. Поэтому столько, сколько хотят учить химию, столько и нужно. Не больше. Остальные это "лишние люди" которые будут сидеть на завуалированном пособии.
Vlad442
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Додано: Вів 24 лип, 2018 22:00
Alex3 написав: airmax78
900 метров по прямой. От Голосухи - 600 метров. Но все равно ходите вы очень быстро
Макс, я не знаю, что с вами делать:) Гугл карты показывают - от крайней точки Брамы до метро - 550 метров. От Голосухи до метро - 700 метров. Че будем с этим делать? Будем спорить, замерять вживую?:)
По Браме нужно брать от середины комплекса:
По Голосухе, от дома 13.
Но самое главное не в этом. Вот что важно:
"Мат и шах!"(с)
airmax78
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Додано: Вів 24 лип, 2018 22:02
airmax78
900 метров по прямой. От Голосухи - 600 метров. Но все равно ходите вы очень быстро.
Показываю..
Alex3
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Додано: Вів 24 лип, 2018 22:03
Тоже плевался. Как так можно - хз. И есть же шоу-рум - ну пойди посмотри как должно быть.
airmax78
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