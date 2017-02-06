от это я подумал, че мое стремление жить на Липках, особливо на Богомольца, деструктивное- тоже мусоры под боком и дом приличный- и тот НКВДшный, напротив- депресняковый двор хруща
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Додано: Вів 24 лип, 2018 21:58
от это я подумал, че мое стремление жить на Липках, особливо на Богомольца, деструктивное- тоже мусоры под боком и дом приличный- и тот НКВДшный, напротив- депресняковый двор хруща
Савченко Так!
Додано: Вів 24 лип, 2018 21:59
Автоматизация породила миллионы лишних людей, которых нужно чем-то занять. Поэтому столько, сколько хотят учить химию, столько и нужно. Не больше. Остальные это "лишние люди" которые будут сидеть на завуалированном пособии.
Додано: Вів 24 лип, 2018 22:00
По Браме нужно брать от середины комплекса:
По Голосухе, от дома 13.
Но самое главное не в этом. Вот что важно:
"Мат и шах!"(с)
Додано: Вів 24 лип, 2018 22:02
Додано: Вів 24 лип, 2018 22:03
Тоже плевался. Как так можно - хз. И есть же шоу-рум - ну пойди посмотри как должно быть.
Додано: Вів 24 лип, 2018 22:07
Додано: Вів 24 лип, 2018 22:10
Оранжевый-хит сезона
Это как раз крайняя станция.. просто за точкой ее не видно.. И мерять считаю правильным до крайней точки комплекса, а не до центра.. Все согласны?:) "шах и мат":)
Додано: Вів 24 лип, 2018 22:15
До крайней точки Брамы надо еще добраться. 15 домов все-таки. Это вам не Голосуха с ее 3мя домами, из которых покупать можно только 2 ближайших к метро.
Додано: Вів 24 лип, 2018 22:17
Действительно... Как так можно? Это ж элитное жилье. И планировка то 21го века. 1 в 1, как в ДБК-4. Даешь обои в цветочек и акриловую ванну. Да и линолиум у ДБК получьше...
Додано: Вів 24 лип, 2018 22:20
airmax78
Я имел ввиду ближайшую точку до комплекса. До Брамы 550 метров. А там уж как кому повезло. От моего дома реально быстрым шагом 5 минут до метро идти.. p.s. Не помню, как на Голосеевской или Демеевской, но на Виставковом центре плюс еще в том, что, когда ты ныряешь в метро - через полминуты ты уже на перроне..
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