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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 16761677167816791680>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 972
Висота стель
4%
43
Гарний вигляд з вікон
9%
92
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
206
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
151
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
35
Ціна
19%
180
Якість будівництва
15%
148
Всього голосів : 972
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 21:58

  kingkongovets написав:зе лейкс еще ближе к центру - и шо?
стремная ваша голосуха, еще и мусарня под домом, а через дорогу депресняковые демеевские дворы

от это я подумал, че мое стремление жить на Липках, особливо на Богомольца, деструктивное- тоже мусоры под боком и дом приличный- и тот НКВДшный, напротив- депресняковый двор хруща :mrgreen:
Савченко Так!
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 21:59

  kingkongovets написав:Украинцы, в принципе, не понимают ничего про будущее и живут потребностями прошлого века.

В этом году 60 тысяч студентов подали заявки на Филологию. Примерно столько же на Право. 36 тысяч - Менеджмент, по 20 тысяч на Психологию и Журналистику.

Почти 200 тысяч студентов собираются потерять 5 лет жизни чтобы получить профессию, которая никому не нужна.

В то же время хотят учить Физику, Математику и Химию в сумме около 4 тысяч. Биология - 5 тысяч. Прикладная математика - 3,5 тысячи. Статистику - 248. Нет, не тысяч. 248 человек.

https://www.facebook.com/10000004238807 ... 835873575/

Автоматизация породила миллионы лишних людей, которых нужно чем-то занять. Поэтому столько, сколько хотят учить химию, столько и нужно. Не больше. Остальные это "лишние люди" которые будут сидеть на завуалированном пособии.
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 22:00

  Alex3 написав:airmax78
900 метров по прямой. От Голосухи - 600 метров. Но все равно ходите вы очень быстро
Макс, я не знаю, что с вами делать:) Гугл карты показывают - от крайней точки Брамы до метро - 550 метров. От Голосухи до метро - 700 метров. Че будем с этим делать? Будем спорить, замерять вживую?:)

По Браме нужно брать от середины комплекса: Зображення

По Голосухе, от дома 13.
Зображення

Но самое главное не в этом. Вот что важно:
Зображення

Зображення

"Мат и шах!"(с)
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 22:02

airmax78
900 метров по прямой. От Голосухи - 600 метров. Но все равно ходите вы очень быстро.
Показываю.. Зображення Зображення
Alex3
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 22:03

  OzzyR написав:Поотбивал бы руки за такой ремонт в тетрисе
https://www.olx.ua/obyavlenie/zhk-tetri ... znbqv.html

Тоже плевался. Как так можно - хз. И есть же шоу-рум - ну пойди посмотри как должно быть.
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 22:07

  Alex3 написав:airmax78
900 метров по прямой. От Голосухи - 600 метров. Но все равно ходите вы очень быстро.
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а до метро чего не померяли то?
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 22:10

Оранжевый-хит сезона
а до метро чего не померяли то?
Это как раз крайняя станция.. просто за точкой ее не видно.. И мерять считаю правильным до крайней точки комплекса, а не до центра.. Все согласны?:) "шах и мат":)
Alex3
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 22:15

  Alex3 написав:Оранжевый-хит сезона
а до метро чего не померяли то?
Это как раз крайняя станция.. просто за точкой ее не видно.. И мерять считаю правильным до крайней точки комплекса, а не до центра.. Все согласны?:) "шах и мат":)

До крайней точки Брамы надо еще добраться. 15 домов все-таки. Это вам не Голосуха с ее 3мя домами, из которых покупать можно только 2 ближайших к метро.
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 22:17

  airmax78 написав:
  OzzyR написав:Поотбивал бы руки за такой ремонт в тетрисе
https://www.olx.ua/obyavlenie/zhk-tetri ... znbqv.html

Тоже плевался. Как так можно - хз. И есть же шоу-рум - ну пойди посмотри как должно быть.

Действительно... Как так можно? Это ж элитное жилье. И планировка то 21го века. 1 в 1, как в ДБК-4. :mrgreen: Даешь обои в цветочек и акриловую ванну. Да и линолиум у ДБК получьше... :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 22:20

airmax78
До крайней точки Брамы надо еще добраться. 15 домов все-таки. Это вам не Голосуха с ее 3мя домами, из которых покупать можно только 2 ближайших к метро.
Я имел ввиду ближайшую точку до комплекса. До Брамы 550 метров. А там уж как кому повезло. От моего дома реально быстрым шагом 5 минут до метро идти.. p.s. Не помню, как на Голосеевской или Демеевской, но на Виставковом центре плюс еще в том, что, когда ты ныряешь в метро - через полминуты ты уже на перроне..
Alex3
 
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