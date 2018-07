Додано: Вів 24 лип, 2018 22:27

Alex3 написав: airmax78 До крайней точки Брамы надо еще добраться. 15 домов все-таки. Это вам не Голосуха с ее 3мя домами, из которых покупать можно только 2 ближайших к метро. Я имел ввиду ближайшую точку до комплекса. До Брамы 550 метров. А там уж как кому повезло. От моего дома реально быстрым шагом 5 минут до метро идти.. p.s. Не помню, как на Голосеевской или Демеевской, но на Виставковом центре плюс еще в том, что, когда ты ныряешь в метро - через полминуты ты уже на перроне.. Я имел ввиду ближайшую точку до комплекса. До Брамы 550 метров. А там уж как кому повезло. От моего дома реально быстрым шагом 5 минут до метро идти.. p.s. Не помню, как на Голосеевской или Демеевской, но на Виставковом центре плюс еще в том, что, когда ты ныряешь в метро - через полминуты ты уже на перроне..



а с голосухи надо вверх идти шо на голосеевскую, шо на демеевскую через дворы а с голосухи надо вверх идти шо на голосеевскую, шо на демеевскую через дворы

