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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1677167816791680>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 972
Висота стель
4%
43
Гарний вигляд з вікон
9%
92
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
206
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
151
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
35
Ціна
19%
180
Якість будівництва
15%
148
Всього голосів : 972
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 22:27

  Понаехал написав:
  airmax78 написав:
  OzzyR написав:Поотбивал бы руки за такой ремонт в тетрисе
https://www.olx.ua/obyavlenie/zhk-tetri ... znbqv.html

Тоже плевался. Как так можно - хз. И есть же шоу-рум - ну пойди посмотри как должно быть.

Действительно... Как так можно? Это ж элитное жилье. И планировка то 21го века. 1 в 1, как в ДБК-4. :mrgreen: Даешь обои в цветочек и акриловую ванну. Да и линолиум у ДБК получьше... :mrgreen:

По поводу акриловый ванны, что вы имеете против? Или чугун надо как 100 лет назад??
OzzyR
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 22:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Alex3 написав:airmax78
До крайней точки Брамы надо еще добраться. 15 домов все-таки. Это вам не Голосуха с ее 3мя домами, из которых покупать можно только 2 ближайших к метро.
Я имел ввиду ближайшую точку до комплекса. До Брамы 550 метров. А там уж как кому повезло. От моего дома реально быстрым шагом 5 минут до метро идти.. p.s. Не помню, как на Голосеевской или Демеевской, но на Виставковом центре плюс еще в том, что, когда ты ныряешь в метро - через полминуты ты уже на перроне..


а с голосухи надо вверх идти шо на голосеевскую, шо на демеевскую через дворы
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 22:29

  kingkongovets написав:
Alex3 написав:airmax78
До крайней точки Брамы надо еще добраться. 15 домов все-таки. Это вам не Голосуха с ее 3мя домами, из которых покупать можно только 2 ближайших к метро.
Я имел ввиду ближайшую точку до комплекса. До Брамы 550 метров. А там уж как кому повезло. От моего дома реально быстрым шагом 5 минут до метро идти.. p.s. Не помню, как на Голосеевской или Демеевской, но на Виставковом центре плюс еще в том, что, когда ты ныряешь в метро - через полминуты ты уже на перроне..


а с голосухи надо вверх идти шо на голосеевскую, шо на демеевскую через дворы

а от метро вниз
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 22:36

Оранжевый-хит сезона
а от метро вниз
Типа компенсация за 150 лишних метров по сравнению с Брамой?:) вариант, че..
Alex3
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 22:37

  OzzyR написав:По поводу акриловый ванны, что вы имеете против? Или чугун надо как 100 лет назад??

думаю, что мой ответ особо не имеет смысла, но отвечу:
1) Чугун- это весчЪ и если я построю дом себе- это будет мой выбор. Но денег на это не имею и моюсь пока в джакузи и бассейне + душевая кабинка до и после. :mrgreen:
2) Акрил - нечего плохого, но он не долговечен и через пару лет получаем ур** в виде ванной, но не меняем, ибо это ж еще и плитку менять и т.д.... В итоге все печально смотрится.
3) Кварил - то, что стоит выбрать для себя при ремонте. Пользуюусь почти 2 года уже и очень доволен.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 22:38

  kingkongovets написав:а с голосухи надо вверх идти шо на голосеевскую, шо на демеевскую через дворы

Какая разница как идти... Вы ж поймите, что аирмакса на уровне подсознания тянет к пенельным планировкам. Не может он жить в современном жилье. :mrgreen:
Понаехал
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 22:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Понаехал написав:
  kingkongovets написав:а с голосухи надо вверх идти шо на голосеевскую, шо на демеевскую через дворы

Какая разница как идти... Вы ж поймите, что аирмакса на уровне подсознания тянет к пенельным планировкам. Не может он жить в современном жилье. :mrgreen:


ему надо на воздвиженку
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 22:43

  kingkongovets написав:ему надо на воздвиженку

как вариант, но это если он не профукает сбережения. если все пойдет как сейчас, до ДБК-4 будет его реальность и мы услушим, что лейкс - это почти тетрис по локации и даже лучще, а планировки такие же. Вы ж знаете как он все оборачивает в итоге.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 22:51

  Alex3 написав:Оранжевый-хит сезона
а до метро чего не померяли то?
Это как раз крайняя станция.. просто за точкой ее не видно.. И мерять считаю правильным до крайней точки комплекса, а не до центра.. Все согласны?:) "шах и мат":)

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Евріка. Будинок 1. 230 метрів. Мат і мат обом:-)
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 22:54

  Первый написав:Евріка. Будинок 1. 230 метрів. Мат і мат обом:-)

пф.... далеко слишком. надо так
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Понаехал
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