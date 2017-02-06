Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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До крайней точки Брамы надо еще добраться. 15 домов все-таки. Это вам не Голосуха с ее 3мя домами, из которых покупать можно только 2 ближайших к метро.
Я имел ввиду ближайшую точку до комплекса. До Брамы 550 метров. А там уж как кому повезло. От моего дома реально быстрым шагом 5 минут до метро идти.. p.s. Не помню, как на Голосеевской или Демеевской, но на Виставковом центре плюс еще в том, что, когда ты ныряешь в метро - через полминуты ты уже на перроне..
а с голосухи надо вверх идти шо на голосеевскую, шо на демеевскую через дворы
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
До крайней точки Брамы надо еще добраться. 15 домов все-таки. Это вам не Голосуха с ее 3мя домами, из которых покупать можно только 2 ближайших к метро.
Я имел ввиду ближайшую точку до комплекса. До Брамы 550 метров. А там уж как кому повезло. От моего дома реально быстрым шагом 5 минут до метро идти.. p.s. Не помню, как на Голосеевской или Демеевской, но на Виставковом центре плюс еще в том, что, когда ты ныряешь в метро - через полминуты ты уже на перроне..
а с голосухи надо вверх идти шо на голосеевскую, шо на демеевскую через дворы
OzzyR написав:По поводу акриловый ванны, что вы имеете против? Или чугун надо как 100 лет назад??
думаю, что мой ответ особо не имеет смысла, но отвечу: 1) Чугун- это весчЪ и если я построю дом себе- это будет мой выбор. Но денег на это не имею и моюсь пока в джакузи и бассейне + душевая кабинка до и после. 2) Акрил - нечего плохого, но он не долговечен и через пару лет получаем ур** в виде ванной, но не меняем, ибо это ж еще и плитку менять и т.д.... В итоге все печально смотрится. 3) Кварил - то, что стоит выбрать для себя при ремонте. Пользуюусь почти 2 года уже и очень доволен.
как вариант, но это если он не профукает сбережения. если все пойдет как сейчас, до ДБК-4 будет его реальность и мы услушим, что лейкс - это почти тетрис по локации и даже лучще, а планировки такие же. Вы ж знаете как он все оборачивает в итоге.