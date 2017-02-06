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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 24 лип, 2018 22:55
Понаехал написав:
OzzyR написав:
По поводу акриловый ванны, что вы имеете против? Или чугун надо как 100 лет назад??
2) Акрил - нечего плохого, но он не долговечен и через пару лет получаем ур** в виде ванной, но не меняем, ибо это ж еще и плитку менять и т.д.... В итоге все печально смотрится.
Это ж как извратиться надо, чтобы замена ванны выливалась в замену плитки? И чтобы за 2 года угандонить ванну?
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Gastarbaiter
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Додано: Вів 24 лип, 2018 23:03
Gastarbaiter написав:
Это ж как извратиться надо, чтобы замена ванны выливалась в замену плитки?
Замена ванной, как и комплексный ее ремонт без удаления кафеля, укрепленного на ее краю, невозможена.
Gastarbaiter написав:
И чтобы за 2 года угандонить ванну?
Да хоть за один день. В отсутсвии бойлера немного киаяточка пролить мимо тазика.
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Понаехал
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Додано: Вів 24 лип, 2018 23:27
Понаехал написав: Gastarbaiter написав:
Это ж как извратиться надо, чтобы замена ванны выливалась в замену плитки?
Замена ванной, как и комплексный ее ремонт без удаления кафеля, укрепленного на ее краю, невозможена.
Gastarbaiter написав:
И чтобы за 2 года угандонить ванну?
Да хоть за один день. В отсутсвии бойлера немного киаяточка пролить мимо тазика.
Эмалированного
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kash
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Додано: Вів 24 лип, 2018 23:28
kash написав: Понаехал написав: Gastarbaiter написав:
Это ж как извратиться надо, чтобы замена ванны выливалась в замену плитки?
Замена ванной, как и комплексный ее ремонт без удаления кафеля, укрепленного на ее краю, невозможена.
Gastarbaiter написав:
И чтобы за 2 года угандонить ванну?
Да хоть за один день. В отсутсвии бойлера немного киаяточка пролить мимо тазика.
Эмалированного
Который после этого еще и опрокинул и получил огромный скол\пробитие в ванной
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Понаехал
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Додано: Вів 24 лип, 2018 23:40
Купите чугунную ванну - не пускайте никого на шпильках
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kash
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