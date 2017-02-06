Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Понаехал написав:кафеля, укрепленного на ее краю, невозможена.
Месье знает толк в извращениях Плитку, которую, возможно, придется снимать, садите на силикон. Сняли - обратно приклеили. Из расходов: тюбик силикона и мешочек затирки. Ну и не жлобитесь лишний метр на запас взять.
Понаехал написав:кафеля, укрепленного на ее краю, невозможена.
Месье знает толк в извращениях Плитку, которую, возможно, придется снимать, садите на силикон. Сняли - обратно приклеили. Из расходов: тюбик силикона и мешочек затирки. Ну и не жлобитесь лишний метр на запас взять.
ну думаю, что в моем случае, если я буду брать жилье, я смогу с застройщиком об этом договорится. Но возьму на заметку. Спасибо.