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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1677167816791680

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 972
Висота стель
4%
43
Гарний вигляд з вікон
9%
92
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
206
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
151
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
35
Ціна
19%
180
Якість будівництва
15%
148
Всього голосів : 972
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 23:40

Купите чугунную ванну - не пускайте никого на шпильках
kash
 
Повідомлень: 34
З нами з: 15.05.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 23:47

  kash написав:Купите чугунную ванну - не пускайте никого на шпильках

Я буду брать что-то типа такого, ну и с оформлением естественно
[url]
https://www.vintagetub.com/bathroom/bat ... c2190.html[/url]
Понаехал
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Повідомлень: 2944
З нами з: 22.05.16
Подякував: 48 раз.
Подякували: 66 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 23:56

  Понаехал написав:кафеля, укрепленного на ее краю, невозможена.

Месье знает толк в извращениях :mrgreen:
Плитку, которую, возможно, придется снимать, садите на силикон. Сняли - обратно приклеили. Из расходов: тюбик силикона и мешочек затирки.
Ну и не жлобитесь лишний метр на запас взять.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 238
З нами з: 26.02.18
Подякував: 67 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 23:59

  Понаехал написав:Я буду брать что-то типа такого, ну и с оформлением естественно
[url]
https://www.vintagetub.com/bathroom/bat ... c2190.html[/url]


Please Note: Tub dimensions may vary +/- 1/2 inch and are subject to change. For best results, we recommend that you have the tub on site before plumbing installation.

Хороший производитель. И конкурсы интересные :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 238
З нами з: 26.02.18
Подякував: 67 раз.
Подякували: 40 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 00:03

  Gastarbaiter написав:
  Понаехал написав:кафеля, укрепленного на ее краю, невозможена.

Месье знает толк в извращениях :mrgreen:
Плитку, которую, возможно, придется снимать, садите на силикон. Сняли - обратно приклеили. Из расходов: тюбик силикона и мешочек затирки.
Ну и не жлобитесь лишний метр на запас взять.


ну думаю, что в моем случае, если я буду брать жилье, я смогу с застройщиком об этом договорится. Но возьму на заметку. Спасибо.
Понаехал
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Повідомлень: 2944
З нами з: 22.05.16
Подякував: 48 раз.
Подякували: 66 раз.
 
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  #<1 ... 1677167816791680
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