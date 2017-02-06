Додано: Сер 25 лип, 2018 03:54

"Польше нужны новые работники – сегодняшние дети. И, наконец, Польше не нужны мигранты издалека. Вывод – сделать так, чтобы из Украины ехали жители крупных городов, образованные, умные, динамичные. И, если такое возможно – те, чьи потомки во 2-3 поколении скажут, что они поляки.Так появилась новая политика работы с трудовыми мигрантами. Результат налицо. Вот несколько цифр.Регион откуда приехади:До 2013 года 93% было из Западной и Центральной Украины. С 2014 по 2015 тренд уже изменился – почти 24% – Восток и Юго-Восток.До 2013 года основное занятие мигрантов на временных работах – сельское хозяйство (53%) В 2017 – 17%. Зато в промышленности 12,7;%. А большинство – сфера услуг (39%).До 2013 г. основное занятие мигрантов на ПОСТОЯННЫХ контрактах было "сфера услуг по дому, низкоквалифицированная работа" – 28%. В 2017 эта сфера – всего 6% работников. Зато промышленность 14%, Траснпорт 19. Научная, научно-техническая сфера – 10%.До 2013 года большинство ехало из села (37%) и городов с населением меньше 100 тыс (43%). В 2014-15 обозначился новый тренд. Жители мегаполисов (население больше 500 тыс) – 27%, крупных городов (100-500 тыс) – 22%.И, наконец, возраст. Раньше ехали взрослые, семейные (семья оставалась дома), сейчас более половины – люди до 35 лет и около 40% не имеют семьи. Тренд очевиден – перетянуть тех, кто работает сегодня, может работать завтра, и, да, может создать семью в Польше (либо перевезти семью туда) и родить там детей.Можно возущаться политикой поляков. Можно говорить о зраде или "пинать" работников. Но то, что демонстрируют поляки называется "миграционной политикой" и "управлением миграционными потоками" – изучил явление, создал условия, чтобы оно развивалось в нужном направлении.Успешными становятся те государства, которые в состоянии проводить политику - изучать, трезво оценивать плюсы и минусы, вырабатывать алгоритмы действий. Наши гаврики пока что возмущаются (или говорят что украинцы спасают польскую экономику), но даже между собой не могут договориться какие цифры трудовой миграции реальны, не говоря уже об изучении явления в комплексе.С другой стороны, полтора года назад проблему "в упор не видели". Сейчас заметили. Есть надежда, что придут к пониманию необходимости знать явление, планировать что с ним делать....Данные взяты из открытых польских источников."