Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Понаехал написав:кафеля, укрепленного на ее краю, невозможена.
Месье знает толк в извращениях Плитку, которую, возможно, придется снимать, садите на силикон. Сняли - обратно приклеили. Из расходов: тюбик силикона и мешочек затирки. Ну и не жлобитесь лишний метр на запас взять.
Понаехал написав:кафеля, укрепленного на ее краю, невозможена.
Месье знает толк в извращениях Плитку, которую, возможно, придется снимать, садите на силикон. Сняли - обратно приклеили. Из расходов: тюбик силикона и мешочек затирки. Ну и не жлобитесь лишний метр на запас взять.
ну думаю, что в моем случае, если я буду брать жилье, я смогу с застройщиком об этом договорится. Но возьму на заметку. Спасибо.
Понаехал написав:кафеля, укрепленного на ее краю, невозможена.
Месье знает толк в извращениях Плитку, которую, возможно, придется снимать, садите на силикон. Сняли - обратно приклеили. Из расходов: тюбик силикона и мешочек затирки. Ну и не жлобитесь лишний метр на запас взять.
ну думаю, что в моем случае, если я буду брать жилье, я смогу с застройщиком об этом договорится. Но возьму на заметку. Спасибо.
Де, в Техасі? Як там прелєсць у Вишньовом, дає 14% годових?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
"В цілому, за оцінками експертів, “комуналка” з введенням абонплати подорожчає на 10-15%." шо муха, пробьет твой бюджет такое подорожание?
научись робить висновки.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.