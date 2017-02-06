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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 25 лип, 2018 11:10
Первый написав: kingkongovets написав: flyman написав:
https://news.finance.ua/ua/news/-/430906/abonplata-za-vodu-ta-opalennya-zbilshyt-vytraty-na-komunalku-eksperty
будетдорожать, адназначна
"В цілому, за оцінками експертів, “комуналка” з введенням абонплати подорожчає на 10-15%.
"
шо муха, пробьет твой бюджет такое подорожание?
Теплопостачання в напівпідвалі немає. Газу теж. Водопостачання із скважини. Каналізація в скважину...
....
Ніяк не вплине
можна відбирати тепло від каналізаційних стоків
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Сер 25 лип, 2018 11:11
Первый написав: kingkongovets написав: flyman написав:
https://news.finance.ua/ua/news/-/430906/abonplata-za-vodu-ta-opalennya-zbilshyt-vytraty-na-komunalku-eksperty
будетдорожать, адназначна
"В цілому, за оцінками експертів, “комуналка” з введенням абонплати подорожчає на 10-15%.
"
шо муха, пробьет твой бюджет такое подорожание?
Теплопостачання в напівпідвалі немає. Газу теж. Водопостачання із скважини. Каналізація в скважину...
....
Ніяк не вплине
вы теж мабуть висновки робити не вмiєте
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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