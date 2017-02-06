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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1678167916801681

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 972
Висота стель
4%
43
Гарний вигляд з вікон
9%
92
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
206
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
151
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
35
Ціна
19%
180
Якість будівництва
15%
148
Всього голосів : 972
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 11:10

  Первый написав:
  kingkongovets написав:
  flyman написав:https://news.finance.ua/ua/news/-/430906/abonplata-za-vodu-ta-opalennya-zbilshyt-vytraty-na-komunalku-eksperty

будетдорожать, адназначна



"В цілому, за оцінками експертів, “комуналка” з введенням абонплати подорожчає на 10-15%."
шо муха, пробьет твой бюджет такое подорожание?

Теплопостачання в напівпідвалі немає. Газу теж. Водопостачання із скважини. Каналізація в скважину...
....
Ніяк не вплине


можна відбирати тепло від каналізаційних стоків
главное оружие рашистов - ложь
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 11:11

  Первый написав:
  kingkongovets написав:
  flyman написав:https://news.finance.ua/ua/news/-/430906/abonplata-za-vodu-ta-opalennya-zbilshyt-vytraty-na-komunalku-eksperty

будетдорожать, адназначна



"В цілому, за оцінками експертів, “комуналка” з введенням абонплати подорожчає на 10-15%."
шо муха, пробьет твой бюджет такое подорожание?

Теплопостачання в напівпідвалі немає. Газу теж. Водопостачання із скважини. Каналізація в скважину...
....
Ніяк не вплине


вы теж мабуть висновки робити не вмiєте
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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