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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1679168016811682>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 972
Висота стель
4%
43
Гарний вигляд з вікон
9%
92
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
206
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
151
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
35
Ціна
19%
180
Якість будівництва
15%
148
Всього голосів : 972
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 11:10

  Первый написав:
  kingkongovets написав:
  flyman написав:https://news.finance.ua/ua/news/-/430906/abonplata-za-vodu-ta-opalennya-zbilshyt-vytraty-na-komunalku-eksperty

будетдорожать, адназначна



"В цілому, за оцінками експертів, “комуналка” з введенням абонплати подорожчає на 10-15%."
шо муха, пробьет твой бюджет такое подорожание?

Теплопостачання в напівпідвалі немає. Газу теж. Водопостачання із скважини. Каналізація в скважину...
....
Ніяк не вплине


можна відбирати тепло від каналізаційних стоків
главное оружие рашистов - ложь
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 11:11

  Первый написав:
  kingkongovets написав:
  flyman написав:https://news.finance.ua/ua/news/-/430906/abonplata-za-vodu-ta-opalennya-zbilshyt-vytraty-na-komunalku-eksperty

будетдорожать, адназначна



"В цілому, за оцінками експертів, “комуналка” з введенням абонплати подорожчає на 10-15%."
шо муха, пробьет твой бюджет такое подорожание?

Теплопостачання в напівпідвалі немає. Газу теж. Водопостачання із скважини. Каналізація в скважину...
....
Ніяк не вплине


ви теж, мабуть, висновки робити не вмiєте
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 12:38

  Gastarbaiter написав:
  Понаехал написав:кафеля, укрепленного на ее краю, невозможена.

Месье знает толк в извращениях :mrgreen:
Плитку, которую, возможно, придется снимать, садите на силикон. Сняли - обратно приклеили. Из расходов: тюбик силикона и мешочек затирки.
Ну и не жлобитесь лишний метр на запас взять.

Закладывать ванну плиткой это привет из 70-х. Зачем? На стык к стене клеится лента. Надежно и эстетично. Фронтальная сторона закрывается глянцевым пластиковым экраном.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 12:47

Vlad442 для многих пластик в доме, а уж тем паче в санузле- беее..
Востаннє редагувалось antonivs3 в Сер 25 лип, 2018 12:47, всього редагувалось 1 раз.
Савченко Так!
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 12:47

  Vlad442 написав:
  Gastarbaiter написав:
  Понаехал написав:кафеля, укрепленного на ее краю, невозможена.

Месье знает толк в извращениях :mrgreen:
Плитку, которую, возможно, придется снимать, садите на силикон. Сняли - обратно приклеили. Из расходов: тюбик силикона и мешочек затирки.
Ну и не жлобитесь лишний метр на запас взять.

Закладывать ванну плиткой это привет из 70-х. Зачем? На стык к стене клеится лента. Надежно и эстетично. Фронтальная сторона закрывается глянцевым пластиковым экраном.

В економі можливо. В нормальному - вбив би за таке рішення. Це те місце де живе чорна пліснява.
Ванну не змінював, але вона на регульованих ніжках. Теоретично Нижче опустив і витягнув.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 13:41

  Vlad442 написав:Закладывать ванну плиткой это привет из 70-х. Зачем? На стык к стене клеится лента. Надежно и эстетично. Фронтальная сторона закрывается глянцевым пластиковым экраном.

Так делают в отелях с претензией на 4* и болле на территории бывшего СССР. Но делать такое дома- это редкостный идиотизм с точки зрения санитарии.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 13:43

  Первый написав:Ванну не змінював, але вона на регульованих ніжках. Теоретично Нижче опустив і витягнув.

Что будет с плиткой на стыке? У вас площадь фронтальная перед ванной без плитки, что б легко опустить, или на гипсокартоне плитка (а-ля 2000е)?
Понаехал
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 13:46

  flyman написав:Де, в Техасі?
Як там прелєсць у Вишньовом, дає 14% годових?

Сейчас все заводят трактор. Вместе с индусами можно мигрировать в Австралию или Канаду. Прелесть не даёт даже 10% :(
Понаехал
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 13:52

  Понаехал написав:
  flyman написав:Де, в Техасі?
Як там прелєсць у Вишньовом, дає 14% годових?

Сейчас все заводят трактор. Вместе с индусами можно мигрировать в Австралию или Канаду. Прелесть не даёт даже 10% :(

Шас пішов возврат взад в неньку проектів, а специ то тю-тю, релокейтнулися...
приходиться піднімати рейт....
буіттокадорожать...
а ще гастрікі\дупомої злотоєвровалюту везуть бусами...
адназначна дорожай...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 13:58

  flyman написав:Шас пішов возврат взад в неньку проектів, а специ то тю-тю, релокейтнулися...
приходиться піднімати рейт....
буіттокадорожать...
а ще гастрікі\дупомої злотоєвровалюту везуть бусами...
адназначна дорожай...

Как вариант конечно можно, но уже привык работать со спецами классом повыше, это как поиграть в другой лиге. На пенсию однозначно вна Родину, а пока думаю в Австралию или в Канаду переводится с «братьями по разуму». Евразию и Африку не рассматриваю- не интересно .



К стати знакомые как раз продают дома перед релокацией. Так спокойно могут перевести на свой сейвинг аккаунт в родной Индии деньги. Без каких либо вопросов или обязательнй продажи валюты. Спокойно делают это без боязни. :shock:
Понаехал
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