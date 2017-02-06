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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 25 лип, 2018 11:10
Первый написав: kingkongovets написав: flyman написав:
https://news.finance.ua/ua/news/-/430906/abonplata-za-vodu-ta-opalennya-zbilshyt-vytraty-na-komunalku-eksperty
будетдорожать, адназначна
"В цілому, за оцінками експертів, “комуналка” з введенням абонплати подорожчає на 10-15%.
"
шо муха, пробьет твой бюджет такое подорожание?
Теплопостачання в напівпідвалі немає. Газу теж. Водопостачання із скважини. Каналізація в скважину...
....
Ніяк не вплине
можна відбирати тепло від каналізаційних стоків
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Сер 25 лип, 2018 11:11
Первый написав: kingkongovets написав: flyman написав:
https://news.finance.ua/ua/news/-/430906/abonplata-za-vodu-ta-opalennya-zbilshyt-vytraty-na-komunalku-eksperty
будетдорожать, адназначна
"В цілому, за оцінками експертів, “комуналка” з введенням абонплати подорожчає на 10-15%.
"
шо муха, пробьет твой бюджет такое подорожание?
Теплопостачання в напівпідвалі немає. Газу теж. Водопостачання із скважини. Каналізація в скважину...
....
Ніяк не вплине
ви теж, мабуть, висновки робити не вмiєте
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Сер 25 лип, 2018 12:38
Gastarbaiter написав: Понаехал написав:
кафеля, укрепленного на ее краю, невозможена.
Месье знает толк в извращениях
Плитку, которую, возможно, придется снимать, садите на силикон. Сняли - обратно приклеили. Из расходов: тюбик силикона и мешочек затирки.
Ну и не жлобитесь лишний метр на запас взять.
Закладывать ванну плиткой это привет из 70-х. Зачем? На стык к стене клеится лента. Надежно и эстетично. Фронтальная сторона закрывается глянцевым пластиковым экраном.
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Vlad442
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Додано: Сер 25 лип, 2018 12:47
Vlad442 для многих пластик в доме, а уж тем паче в санузле- беее..
Востаннє редагувалось antonivs3
в Сер 25 лип, 2018 12:47, всього редагувалось 1 раз.
Савченко Так!
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Додано: Сер 25 лип, 2018 12:47
Vlad442 написав: Gastarbaiter написав: Понаехал написав:
кафеля, укрепленного на ее краю, невозможена.
Месье знает толк в извращениях
Плитку, которую, возможно, придется снимать, садите на силикон. Сняли - обратно приклеили. Из расходов: тюбик силикона и мешочек затирки.
Ну и не жлобитесь лишний метр на запас взять.
Закладывать ванну плиткой это привет из 70-х. Зачем? На стык к стене клеится лента. Надежно и эстетично. Фронтальная сторона закрывается глянцевым пластиковым экраном.
В економі можливо. В нормальному - вбив би за таке рішення. Це те місце де живе чорна пліснява.
Ванну не змінював, але вона на регульованих ніжках. Теоретично Нижче опустив і витягнув.
Всім процвітання!
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Первый
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Додано: Сер 25 лип, 2018 13:41
Vlad442 написав:
Закладывать ванну плиткой это привет из 70-х. Зачем? На стык к стене клеится лента. Надежно и эстетично. Фронтальная сторона закрывается глянцевым пластиковым экраном.
Так делают в отелях с претензией на 4* и болле на территории бывшего СССР. Но делать такое дома- это редкостный идиотизм с точки зрения санитарии.
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Понаехал
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Додано: Сер 25 лип, 2018 13:43
Первый написав:
Ванну не змінював, але вона на регульованих ніжках. Теоретично Нижче опустив і витягнув.
Что будет с плиткой на стыке? У вас площадь фронтальная перед ванной без плитки, что б легко опустить, или на гипсокартоне плитка (а-ля 2000е)?
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Понаехал
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Додано: Сер 25 лип, 2018 13:46
flyman написав:
Де, в Техасі?
Як там прелєсць у Вишньовом, дає 14% годових?
Сейчас все заводят трактор. Вместе с индусами можно мигрировать в Австралию или Канаду. Прелесть не даёт даже 10%
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Понаехал
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Додано: Сер 25 лип, 2018 13:52
Понаехал написав: flyman написав:
Де, в Техасі?
Як там прелєсць у Вишньовом, дає 14% годових?
Сейчас все заводят трактор. Вместе с индусами можно мигрировать в Австралию или Канаду. Прелесть не даёт даже 10%
Шас пішов возврат взад в неньку проектів, а специ то тю-тю, релокейтнулися...
приходиться піднімати рейт....
буіттокадорожать...
а ще гастрікі\дупомої злотоєвровалюту везуть бусами...
адназначна дорожай...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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Додано: Сер 25 лип, 2018 13:58
flyman написав:
Шас пішов возврат взад в неньку проектів, а специ то тю-тю, релокейтнулися...
приходиться піднімати рейт....
буіттокадорожать...
а ще гастрікі\дупомої злотоєвровалюту везуть бусами...
адназначна дорожай...
Как вариант конечно можно, но уже привык работать со спецами классом повыше, это как поиграть в другой лиге. На пенсию однозначно вна Родину, а пока думаю в Австралию или в Канаду переводится с «братьями по разуму». Евразию и Африку не рассматриваю- не интересно .
К стати знакомые как раз продают дома перед релокацией. Так спокойно могут перевести на свой сейвинг аккаунт в родной Индии деньги. Без каких либо вопросов или обязательнй продажи валюты. Спокойно делают это без боязни.
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Понаехал
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