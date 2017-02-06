Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:Шас пішов возврат взад в неньку проектів, а специ то тю-тю, релокейтнулися... приходиться піднімати рейт.... буіттокадорожать... а ще гастрікі\дупомої злотоєвровалюту везуть бусами... адназначна дорожай...
Как вариант конечно можно, но уже привык работать со спецами классом повыше, это как поиграть в другой лиге. На пенсию однозначно вна Родину, а пока думаю в Австралию или в Канаду переводится с «братьями по разуму». Евразию и Африку не рассматриваю- не интересно .
К стати знакомые как раз продают дома перед релокацией. Так спокойно могут перевести на свой сейвинг аккаунт в родной Индии деньги. Без каких либо вопросов или обязательнй продажи валюты. Спокойно делают это без боязни.
ТРЖН (Техас РН) летить в ноль?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
ТРЖН большой и разный. У нас затормозился ежегодный рост. Вместо 5-7% ежегодного дорожай в этом году всего 3% будет. А вот из Хьюстона народ валит. В Далласе прирост. Но опять же... Все зависит от города, а потом уже штата. Я уже писал, что по ВВП Остин больше чем Украина и равен 3м Белоруссиям ВВП Техаса большем ВВП РФ.
Востаннє редагувалось Понаехал в Сер 25 лип, 2018 14:17, всього редагувалось 1 раз.
Только полный кретин запердолит акрил в плитку, просто подумать зачем к акрилу идут панели и всё встанет на места. Плитка становится в стык только с жёсткими ванными. При установке акрила не экономится на метре плитки за ванной, и ванна просто приставляется и закрывается панелями. Надоела, пробили шпильками, стёрли жёппой, то просто отодвигается и придвигается новая.
То, что показывает первый стоит дорого. Может в доме для себя любимого прокатит. Спрашивал цену на болтшой травертин, окуел.