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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 16801681168216831684>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 972
Висота стель
4%
43
Гарний вигляд з вікон
9%
92
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
206
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
151
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
35
Ціна
19%
180
Якість будівництва
15%
148
Всього голосів : 972
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 14:03

  Понаехал написав:
  flyman написав:Шас пішов возврат взад в неньку проектів, а специ то тю-тю, релокейтнулися...
приходиться піднімати рейт....
буіттокадорожать...
а ще гастрікі\дупомої злотоєвровалюту везуть бусами...
адназначна дорожай...

Как вариант конечно можно, но уже привык работать со спецами классом повыше, это как поиграть в другой лиге. На пенсию однозначно вна Родину, а пока думаю в Австралию или в Канаду переводится с «братьями по разуму». Евразию и Африку не рассматриваю- не интересно .



К стати знакомые как раз продают дома перед релокацией. Так спокойно могут перевести на свой сейвинг аккаунт в родной Индии деньги. Без каких либо вопросов или обязательнй продажи валюты. Спокойно делают это без боязни. :shock:

ТРЖН (Техас РН) летить в ноль?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 14:07

  Понаехал написав:
  Первый написав:Ванну не змінював, але вона на регульованих ніжках. Теоретично Нижче опустив і витягнув.

Что будет с плиткой на стыке? У вас площадь фронтальная перед ванной без плитки, что б легко опустить, или на гипсокартоне плитка (а-ля 2000е)?

Канечно с плиткой.
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 14:10

  flyman написав:ТРЖН (Техас РН) летить в ноль?

ТРЖН большой и разный. У нас затормозился ежегодный рост. Вместо 5-7% ежегодного дорожай в этом году всего 3% будет.
А вот из Хьюстона народ валит. В Далласе прирост. Но опять же... Все зависит от города, а потом уже штата. Я уже писал, что по ВВП Остин больше чем Украина и равен 3м Белоруссиям :mrgreen:
ВВП Техаса большем ВВП РФ. 8)
Востаннє редагувалось Понаехал в Сер 25 лип, 2018 14:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 14:13

  Первый написав:Канечно с плиткой.

Симпотично. Камень натуральный или искусственный? Или это плитка под камень? Не вижу с телефона :(
Понаехал
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 14:18

  Понаехал написав:
  Первый написав:Канечно с плиткой.

Симпотично. Камень натуральный или искусственный? Или это плитка под камень? Не вижу с телефона :(

Керомогранит. Испания. 120×60.
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 14:20

Только полный кретин запердолит акрил в плитку, просто подумать зачем к акрилу идут панели и всё встанет на места. Плитка становится в стык только с жёсткими ванными. При установке акрила не экономится на метре плитки за ванной, и ванна просто приставляется и закрывается панелями. Надоела, пробили шпильками, стёрли жёппой, то просто отодвигается и придвигается новая.

То, что показывает первый стоит дорого. Может в доме для себя любимого прокатит. Спрашивал цену на болтшой травертин, окуел.
hume
 
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Новости модных МОПов. Один крупный застройщик, в готовом на 60% доме, просто взял и снял с продажи все квартиры на 5 верхних этажах. Формирует навес.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 14:23

  Первый написав:
  Понаехал написав:
  Первый написав:Канечно с плиткой.

Симпотично. Камень натуральный или искусственный? Или это плитка под камень? Не вижу с телефона :(

Керомогранит. Испания. 120×60.

Такой размер ещё не каждый плиточник возьмёт. Очень неудобно укладывать
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 14:24

  airmax78 написав:Новости модных МОПов. Один крупный застройщик, в готовом на 60% доме, просто взял и снял с продажи все квартиры на 5 верхних этажах. Формирует навес.

Вы бы побольше паролей и явок давали. А то только ходите и туман наводите, мол ,"так дорого, так дорого"
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 14:28

  hume написав:Такой размер ещё не каждый плиточник возьмёт. Очень неудобно укладывать

Зато гарно.
Всім процвітання!
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