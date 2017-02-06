Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Первый написав:В економі можливо. В нормальному - вбив би за таке рішення. Це те місце де живе чорна пліснява. Ванну не змінював, але вона на регульованих ніжках. Теоретично Нижче опустив і витягнув.
Черная плесень появляется от плохого проветривания, а не от пластиковых панелей. С таким же успехом она появляется на стыках плитки.
Если мы посмотрим на европейский или американский средний класс и даже выше, мы увидим, что уровень ремонтов, в котором они живут, это практичный эконом по нашим меркам. Страсть к чрезмерной роскоши, на мой взгляд, это детская болезнь поссоветского общества. Что-то типа, когда женщина ходит на работу в вызывающем дизайнерском платье на каблуках, или мужчина передвигается по пробкам в городе в большом джипе. Реализация их стереотипов об успехе в жизни.
OzzyR написав:минутка новостей можных мопов: Ми встановили в Obolon Residences власну метеостанцію, яка передає на смартфони жителів температуру і вологість повітря, опади, швидкість та направленість вітру.
жителям хруща такое только сниться
А что погода над Obolon Residences существенно отличается от погоды над панелькой рядом ? или может там место святое и там погода отличается от всей оболони или всего Киева... ?
Или жители Obolon Residences сейчас не могут посмотреть погоду со своего смартфона ?
Мне кажется это обычный классический маркетинговый ход как лохам впарить красивую обертку от договорняка по аренде крыш, на которой кто-то бабло заработает... При том не факт, что "метеостанция" будет безопасна для здоровья....
OzzyR написав:минутка новостей можных мопов: Ми встановили в Obolon Residences власну метеостанцію, яка передає на смартфони жителів температуру і вологість повітря, опади, швидкість та направленість вітру.
жителям хруща такое только сниться
А что погода над Obolon Residences существенно отличается от погоды над панелькой рядом ? или может там место святое и там погода отличается от всей оболони или всего Киева... ?
Или жители Obolon Residences сейчас не могут посмотреть погоду со своего смартфона ?
Мне кажется это обычный классический маркетинговый ход как лохам впарить красивую обертку от договорняка по аренде крыш, на которой кто-то бабло заработает... При том не факт, что "метеостанция" будет безопасна для здоровья....
так вы договоритесь до того, шо и модные мопы - не предмет первой необходимости, а обычный маркетинговый ход не богохульствуйте, а то айрмакс вас отлучит от секты адептов мопов и керамических фасадов
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
OzzyR написав:минутка новостей можных мопов: Ми встановили в Obolon Residences власну метеостанцію, яка передає на смартфони жителів температуру і вологість повітря, опади, швидкість та направленість вітру.
жителям хруща такое только сниться
А что погода над Obolon Residences существенно отличается от погоды над панелькой рядом ? или может там место святое и там погода отличается от всей оболони или всего Киева... ?
Или жители Obolon Residences сейчас не могут посмотреть погоду со своего смартфона ?
Мне кажется это обычный классический маркетинговый ход как лохам впарить красивую обертку от договорняка по аренде крыш, на которой кто-то бабло заработает... При том не факт, что "метеостанция" будет безопасна для здоровья....
Не, просто метеостанция - это один из модулей системы умного дома. Зачем, чтобы каждый ставил свою и выводил датчики за окно. Поставили одну общую на дом - удобно. Кстати, если дать ей доступ к камере в прихожей и контроллеру входной двери, то она будет блокировать входную дверь, если, например, на улице собирается дождь, а вы, хотите выйти из квартиры без зонта и резиновых сапог. Или по прогнозу зомбиапокалипсис или, например, крестный ход, а вы без бензопилы. Очень удобно.