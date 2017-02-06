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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1680168116821683

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 972
Висота стель
4%
43
Гарний вигляд з вікон
9%
92
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
206
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
151
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
35
Ціна
19%
180
Якість будівництва
15%
148
Всього голосів : 972
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 14:29

  hume написав:
  airmax78 написав:Новости модных МОПов. Один крупный застройщик, в готовом на 60% доме, просто взял и снял с продажи все квартиры на 5 верхних этажах. Формирует навес.

Вы бы побольше паролей и явок давали. А то только ходите и туман наводите, мол ,"так дорого, так дорого"


А че тут не ясно? Оранж сити.
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Первый
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 14:29

  airmax78 написав:Новости модных МОПов. Один крупный застройщик, в готовом на 60% доме, просто взял и снял с продажи все квартиры на 5 верхних этажах. Формирует навес.

давайте детали. кто ичто за жк?
OzzyR
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 14:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

минутка новостей можных мопов: Ми встановили в Obolon Residences власну метеостанцію, яка передає на смартфони жителів температуру і вологість повітря, опади, швидкість та направленість вітру.

жителям хруща такое только сниться
OzzyR
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 14:37

  OzzyR написав:
  airmax78 написав:Новости модных МОПов. Один крупный застройщик, в готовом на 60% доме, просто взял и снял с продажи все квартиры на 5 верхних этажах. Формирует навес.

давайте детали. кто ичто за жк?

Меня это так возмутило, что я название забыл. Помню только, что где-то очень очень близко к центру.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 14:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:В економі можливо. В нормальному - вбив би за таке рішення. Це те місце де живе чорна пліснява.
Ванну не змінював, але вона на регульованих ніжках. Теоретично Нижче опустив і витягнув.

Черная плесень появляется от плохого проветривания, а не от пластиковых панелей. С таким же успехом она появляется на стыках плитки.

Если мы посмотрим на европейский или американский средний класс и даже выше, мы увидим, что уровень ремонтов, в котором они живут, это практичный эконом по нашим меркам.
Страсть к чрезмерной роскоши, на мой взгляд, это детская болезнь поссоветского общества. Что-то типа, когда женщина ходит на работу в вызывающем дизайнерском платье на каблуках, или мужчина передвигается по пробкам в городе в большом джипе. Реализация их стереотипов об успехе в жизни.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 14:51

  OzzyR написав:минутка новостей можных мопов: Ми встановили в Obolon Residences власну метеостанцію, яка передає на смартфони жителів температуру і вологість повітря, опади, швидкість та направленість вітру.

жителям хруща такое только сниться


А что погода над Obolon Residences существенно отличается от погоды над панелькой рядом ? :lol: или может там место святое и там погода отличается от всей оболони или всего Киева... ? :D

Или жители Obolon Residences сейчас не могут посмотреть погоду со своего смартфона ?

Мне кажется это обычный классический маркетинговый ход как лохам впарить красивую обертку от договорняка по аренде крыш, на которой кто-то бабло заработает...
При том не факт, что "метеостанция" будет безопасна для здоровья....
Amat
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 15:12

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Amat написав:
  OzzyR написав:минутка новостей можных мопов: Ми встановили в Obolon Residences власну метеостанцію, яка передає на смартфони жителів температуру і вологість повітря, опади, швидкість та направленість вітру.

жителям хруща такое только сниться


А что погода над Obolon Residences существенно отличается от погоды над панелькой рядом ? или может там место святое и там погода отличается от всей оболони или всего Киева... ?

Или жители Obolon Residences сейчас не могут посмотреть погоду со своего смартфона ?

Мне кажется это обычный классический маркетинговый ход как лохам впарить красивую обертку от договорняка по аренде крыш, на которой кто-то бабло заработает...
При том не факт, что "метеостанция" будет безопасна для здоровья....


так вы договоритесь до того, шо и модные мопы - не предмет первой необходимости, а обычный маркетинговый ход
не богохульствуйте, а то айрмакс вас отлучит от секты адептов мопов и керамических фасадов
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 15:18

  Amat написав:
  OzzyR написав:минутка новостей можных мопов: Ми встановили в Obolon Residences власну метеостанцію, яка передає на смартфони жителів температуру і вологість повітря, опади, швидкість та направленість вітру.

жителям хруща такое только сниться


А что погода над Obolon Residences существенно отличается от погоды над панелькой рядом ? :lol: или может там место святое и там погода отличается от всей оболони или всего Киева... ? :D

Или жители Obolon Residences сейчас не могут посмотреть погоду со своего смартфона ?

Мне кажется это обычный классический маркетинговый ход как лохам впарить красивую обертку от договорняка по аренде крыш, на которой кто-то бабло заработает...
При том не факт, что "метеостанция" будет безопасна для здоровья....

Не, просто метеостанция - это один из модулей системы умного дома. Зачем, чтобы каждый ставил свою и выводил датчики за окно. Поставили одну общую на дом - удобно. Кстати, если дать ей доступ к камере в прихожей и контроллеру входной двери, то она будет блокировать входную дверь, если, например, на улице собирается дождь, а вы, хотите выйти из квартиры без зонта и резиновых сапог. Или по прогнозу зомбиапокалипсис или, например, крестный ход, а вы без бензопилы. Очень удобно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 15:23

В економі можливо. В нормальному - вбив би за таке рішення. Це те місце де живе чорна пліснява.
Ванну не змінював, але вона на регульованих ніжках. Теоретично Нижче опустив і витягнув.[/quote]

https://prom.ua/p293675337-terostat-930-teroson.html , и раскладка в стык бывает разная , и пластик , и камень , и полированная нержавейка - чорної плісняви не буде
kash
 
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