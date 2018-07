Додано: Сер 25 лип, 2018 15:12

Amat написав: OzzyR написав: минутка новостей можных мопов: Ми встановили в Obolon Residences власну метеостанцію, яка передає на смартфони жителів температуру і вологість повітря, опади, швидкість та направленість вітру.



жителям хруща такое только сниться минутка новостей можных мопов: Ми встановили в Obolon Residences власну метеостанцію, яка передає на смартфони жителів температуру і вологість повітря, опади, швидкість та направленість вітру.жителям хруща такое только сниться



А что погода над Obolon Residences существенно отличается от погоды над панелькой рядом ? или может там место святое и там погода отличается от всей оболони или всего Киева... ?



Или жители Obolon Residences сейчас не могут посмотреть погоду со своего смартфона ?



Мне кажется это обычный классический маркетинговый ход как лохам впарить красивую обертку от договорняка по аренде крыш, на которой кто-то бабло заработает...

При том не факт, что "метеостанция" будет безопасна для здоровья.... А что погода над Obolon Residences существенно отличается от погоды над панелькой рядом ?или может там место святое и там погода отличается от всей оболони или всего Киева... ?Или жители Obolon Residences сейчас не могут посмотреть погоду со своего смартфона ?Мне кажется это обычный классический маркетинговый ход как лохам впарить красивую обертку от договорняка по аренде крыш, на которой кто-то бабло заработает...При том не факт, что "метеостанция" будет безопасна для здоровья....



так вы договоритесь до того, шо и модные мопы - не предмет первой необходимости, а обычный маркетинговый ход

не богохульствуйте, а то айрмакс вас отлучит от секты адептов мопов и керамических фасадов так вы договоритесь до того, шо и модные мопы - не предмет первой необходимости, а обычный маркетинговый ходне богохульствуйте, а то айрмакс вас отлучит от секты адептов мопов и керамических фасадов

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.