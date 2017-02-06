Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Первый написав:В економі можливо. В нормальному - вбив би за таке рішення. Це те місце де живе чорна пліснява. Ванну не змінював, але вона на регульованих ніжках. Теоретично Нижче опустив і витягнув.
Черная плесень появляется от плохого проветривания, а не от пластиковых панелей. С таким же успехом она появляется на стыках плитки.
Если мы посмотрим на европейский или американский средний класс и даже выше, мы увидим, что уровень ремонтов, в котором они живут, это практичный эконом по нашим меркам. Страсть к чрезмерной роскоши, на мой взгляд, это детская болезнь поссоветского общества. Что-то типа, когда женщина ходит на работу в вызывающем дизайнерском платье на каблуках, или мужчина передвигается по пробкам в городе в большом джипе. Реализация их стереотипов об успехе в жизни.
Робіть як хочете. Живемо у вільній країні. Я сказав свою думку. З приводу чрезмерной розкоши не зрозумів. Ванну під плитку поставити це розкіш? Чи Ви про що?
kingkongovets написав:так вы договоритесь до того, шо и модные мопы - не предмет первой необходимости, а обычный маркетинговый ход не богохульствуйте, а то айрмакс вас отлучит от секты адептов мопов и керамических фасадов
Так и потолки 3м и выше - совсем не предмет первой необходимости и подземный паркинг. И в Евроформате можно отлично ездить к себе на этаж, да и к самому дому совсем необязательно подъезжать на Ауди или БМВ. И совсем необязательно покупать себе Пинарелло Догму на Дюра Эйсе какую-нить, если на своем уровне и алюминиевого Джаинта на Соре с головой. Если развивать мысль, то 99.9% того, чем мы пользуемся - это результат чьих-то удачных маркетинговых ходов.
OzzyR написав:минутка новостей можных мопов: Ми встановили в Obolon Residences власну метеостанцію, яка передає на смартфони жителів температуру і вологість повітря, опади, швидкість та направленість вітру.
жителям хруща такое только сниться
Наблюдаю один модный небоскреб в Киеве, гроза, света в доме уже нет, шлагбаум на паркинг не работает, паркинг, потихоньку водой заливает, лифты в доме не работают, воды нет, красота.
OzzyR написав:минутка новостей можных мопов: Ми встановили в Obolon Residences власну метеостанцію, яка передає на смартфони жителів температуру і вологість повітря, опади, швидкість та направленість вітру.
жителям хруща такое только сниться
Наблюдаю один модный небоскреб в Киеве, гроза, света в доме уже нет, шлагбаум на паркинг не работает, паркинг, потихоньку водой заливает, лифты в доме не работают, воды нет, красота.
kingkongovets написав:так вы договоритесь до того, шо и модные мопы - не предмет первой необходимости, а обычный маркетинговый ход не богохульствуйте, а то айрмакс вас отлучит от секты адептов мопов и керамических фасадов
Так и потолки 3м и выше - совсем не предмет первой необходимости и подземный паркинг. И в Евроформате можно отлично ездить к себе на этаж, да и к самому дому совсем необязательно подъезжать на Ауди или БМВ. И совсем необязательно покупать себе Пинарелло Догму на Дюра Эйсе какую-нить, если на своем уровне и алюминиевого Джаинта на Соре с головой. Если развивать мысль, то 99.9% того, чем мы пользуемся - это результат чьих-то удачных маркетинговых ходов.
Информация для размышления: из всех ГО банков, что я видел, самые модные "МОПы" были в "Энергобанке" (уже почивший карманный гoвнобанк) и "межигорье" в Проминвесте (маде бай Матвиенко). А вот в том западном банке, где я ранее работал, все так просто-скромно было, что наши люди при первом знакомстве с ним огорчались от такой "бедности". Может быть, это ответ на Ваш вопрос, почему в Амстердаме так плохо с модными МОПамт и фонтанами с "режимом бога"
ЗЫ Лыбедь вышла из берегов, Тетрис в опасности!!!111
vano80 написав:Совкошлак, алкаши, бабушки.... Они еще и в Патриотику пробрались "Нажаль велика кількість власників квартир, в тому числі будинку «Галицький» не сплачують за надані послуги і як наслідок утворилися ситуація в якій коштів для оплати наданих послуг підрядним організаціям просто недостатньо. Це стосується як ліфтової компанії так і компанії яка вивозить сміття, а також «Київенерго», «Київводоканалу» та ін."