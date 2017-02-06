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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 972
Висота стель
4%
43
Гарний вигляд з вікон
9%
92
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
206
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
151
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
35
Ціна
19%
180
Якість будівництва
15%
148
Всього голосів : 972
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 15:26

  Vlad442 написав:
  Первый написав:В економі можливо. В нормальному - вбив би за таке рішення. Це те місце де живе чорна пліснява.
Ванну не змінював, але вона на регульованих ніжках. Теоретично Нижче опустив і витягнув.

Черная плесень появляется от плохого проветривания, а не от пластиковых панелей. С таким же успехом она появляется на стыках плитки.

Если мы посмотрим на европейский или американский средний класс и даже выше, мы увидим, что уровень ремонтов, в котором они живут, это практичный эконом по нашим меркам.
Страсть к чрезмерной роскоши, на мой взгляд, это детская болезнь поссоветского общества. Что-то типа, когда женщина ходит на работу в вызывающем дизайнерском платье на каблуках, или мужчина передвигается по пробкам в городе в большом джипе. Реализация их стереотипов об успехе в жизни.


Робіть як хочете. Живемо у вільній країні. Я сказав свою думку.
З приводу чрезмерной розкоши не зрозумів. Ванну під плитку поставити це розкіш? Чи Ви про що?
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 15:26

  kingkongovets написав:так вы договоритесь до того, шо и модные мопы - не предмет первой необходимости, а обычный маркетинговый ход
не богохульствуйте, а то айрмакс вас отлучит от секты адептов мопов и керамических фасадов

Так и потолки 3м и выше - совсем не предмет первой необходимости и подземный паркинг. И в Евроформате можно отлично ездить к себе на этаж, да и к самому дому совсем необязательно подъезжать на Ауди или БМВ. И совсем необязательно покупать себе Пинарелло Догму на Дюра Эйсе какую-нить, если на своем уровне и алюминиевого Джаинта на Соре с головой. Если развивать мысль, то 99.9% того, чем мы пользуемся - это результат чьих-то удачных маркетинговых ходов.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 15:30

  OzzyR написав:минутка новостей можных мопов: Ми встановили в Obolon Residences власну метеостанцію, яка передає на смартфони жителів температуру і вологість повітря, опади, швидкість та направленість вітру.

жителям хруща такое только сниться

Наблюдаю один модный небоскреб в Киеве, гроза, света в доме уже нет, шлагбаум на паркинг не работает, паркинг, потихоньку водой заливает, лифты в доме не работают, воды нет, красота.
innamax2008
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 15:33

  innamax2008 написав:
  OzzyR написав:минутка новостей можных мопов: Ми встановили в Obolon Residences власну метеостанцію, яка передає на смартфони жителів температуру і вологість повітря, опади, швидкість та направленість вітру.

жителям хруща такое только сниться

Наблюдаю один модный небоскреб в Киеве, гроза, света в доме уже нет, шлагбаум на паркинг не работает, паркинг, потихоньку водой заливает, лифты в доме не работают, воды нет, красота.

Элегант или Фундуклевский? Или Кловский, 7а :shock: ?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 15:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

2 vlad і решта адекватних форумчан.
Рекомендую ютуб канал. Просто і зрозуміло. Підпишіться на хлопця. Робіть і в себе гарно.
https://youtu.be/VJs_8vlPBB0
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 15:46

  Первый написав:2 vlad і решта адекватних форумчан.
Рекомендую ютуб канал. Просто і зрозуміло. Підпишіться на хлопця. Робіть і в себе гарно.
https://youtu.be/VJs_8vlPBB0

Да большинству похер. Как гвномастер насоветует так и будет. Подтверждение тому квартира в Тетрисе.

ПС
Я как то скинул своим родственникам видео этого парня про выбор плитки. Все было сделано с точностью наоборот. :D
Востаннє редагувалось hume в Сер 25 лип, 2018 15:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 15:47

  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:так вы договоритесь до того, шо и модные мопы - не предмет первой необходимости, а обычный маркетинговый ход
не богохульствуйте, а то айрмакс вас отлучит от секты адептов мопов и керамических фасадов

Так и потолки 3м и выше - совсем не предмет первой необходимости и подземный паркинг. И в Евроформате можно отлично ездить к себе на этаж, да и к самому дому совсем необязательно подъезжать на Ауди или БМВ. И совсем необязательно покупать себе Пинарелло Догму на Дюра Эйсе какую-нить, если на своем уровне и алюминиевого Джаинта на Соре с головой. Если развивать мысль, то 99.9% того, чем мы пользуемся - это результат чьих-то удачных маркетинговых ходов.

Информация для размышления: из всех ГО банков, что я видел, самые модные "МОПы" были в "Энергобанке" (уже почивший карманный гoвнобанк) и "межигорье" в Проминвесте (маде бай Матвиенко). А вот в том западном банке, где я ранее работал, все так просто-скромно было, что наши люди при первом знакомстве с ним огорчались от такой "бедности". Может быть, это ответ на Ваш вопрос, почему в Амстердаме так плохо с модными МОПамт и фонтанами с "режимом бога" 8)

ЗЫ Лыбедь вышла из берегов, Тетрис в опасности!!!111 :mrgreen:
Делай что должен, и будь что будет.
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 15:48

  vano80 написав:Совкошлак, алкаши, бабушки.... Они еще и в Патриотику пробрались :mrgreen:
"Нажаль велика кількість власників квартир, в тому числі будинку «Галицький» не сплачують за надані послуги і як наслідок утворилися ситуація в якій коштів для оплати наданих послуг підрядним організаціям просто недостатньо.
Це стосується як ліфтової компанії так і компанії яка вивозить сміття, а також «Київенерго», «Київводоканалу» та ін."

Лендлорды - они такие. Каждая копейка на счету.
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 15:49

  Рыба-сом написав:ЗЫ Лыбедь вышла из берегов, Тетрис в опасности!!!111 :mrgreen:

Тут по Левобережке гонял пару дней назад. Вода была на 25 см выше линии двери Ниссан Микра, лужу переехал, но потом стоял с открытым капотом :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 16:00

  Первый написав:2 vlad і решта адекватних форумчан.
Рекомендую ютуб канал. Просто і зрозуміло. Підпишіться на хлопця. Робіть і в себе гарно.
https://youtu.be/VJs_8vlPBB0

Спасибо! Давно подписаны. Правда он слегка перебарщивает с обилием дерева/имитации дерева в своих проектах и губастыми телочками в видосах :).
airmax78
 
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