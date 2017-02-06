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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 16831684168516861687>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 972
Висота стель
4%
43
Гарний вигляд з вікон
9%
92
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
206
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
151
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
35
Ціна
19%
180
Якість будівництва
15%
148
Всього голосів : 972
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 16:03

  hume написав:
  Первый написав:2 vlad і решта адекватних форумчан.
Рекомендую ютуб канал. Просто і зрозуміло. Підпишіться на хлопця. Робіть і в себе гарно.
https://youtu.be/VJs_8vlPBB0

Да большинству похер. Как гвномастер насоветует так и будет. Подтверждение тому квартира в Тетрисе.

ПС
Я как то скинул своим родственникам видео этого парня про выбор плитки. Все было сделано с точностью наоборот. :D

Этого парня очень приятно смотреть, но когда раскрываешь текст под видео и узнаешь сколько это все стоит реализовать (по крайней мере в мордоре) - тихо сползаешь под стол.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 16:04

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

город заливает, пацаны

https://www.facebook.com/10000174435627 ... 688806093/
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 16:06

  airmax78 написав:Этого парня очень приятно смотреть, но когда раскрываешь текст под видео и узнаешь сколько это все стоит реализовать (по крайней мере в мордоре) - тихо сползаешь под стол.

Точно, я как то смотрел как он паковал квартиру фабрикой "полиформ". Так чтоб не соврать обеденные стулья по 600 евро. А у нас весь бюджет ремонта как у него столовая группа + два дивана. Но многое можно намотать на ус ))

Кстати полиформ открылся в печерСКАЙ
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 16:07

  vano80 написав:Совкошлак, алкаши, бабушки.... Они еще и в Патриотику пробрались :mrgreen:
"Нажаль велика кількість власників квартир, в тому числі будинку «Галицький» не сплачують за надані послуги і як наслідок утворилися ситуація в якій коштів для оплати наданих послуг підрядним організаціям просто недостатньо.
Це стосується як ліфтової компанії так і компанії яка вивозить сміття, а також «Київенерго», «Київводоканалу» та ін."

комуналку платять тільки трУси (с) - (не мойо)
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 16:07

  Рыба-сом написав:
  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:так вы договоритесь до того, шо и модные мопы - не предмет первой необходимости, а обычный маркетинговый ход
не богохульствуйте, а то айрмакс вас отлучит от секты адептов мопов и керамических фасадов

Так и потолки 3м и выше - совсем не предмет первой необходимости и подземный паркинг. И в Евроформате можно отлично ездить к себе на этаж, да и к самому дому совсем необязательно подъезжать на Ауди или БМВ. И совсем необязательно покупать себе Пинарелло Догму на Дюра Эйсе какую-нить, если на своем уровне и алюминиевого Джаинта на Соре с головой. Если развивать мысль, то 99.9% того, чем мы пользуемся - это результат чьих-то удачных маркетинговых ходов.

Информация для размышления: из всех ГО банков, что я видел, самые модные "МОПы" были в "Энергобанке" (уже почивший карманный гoвнобанк) и "межигорье" в Проминвесте (маде бай Матвиенко). А вот в том западном банке, где я ранее работал, все так просто-скромно было, что наши люди при первом знакомстве с ним огорчались от такой "бедности". Может быть, это ответ на Ваш вопрос, почему в Амстердаме так плохо с модными МОПамт и фонтанами с "режимом бога" 8)

ЗЫ Лыбедь вышла из берегов, Тетрис в опасности!!!111 :mrgreen:

Зайдите в отделение Аваля на Пирогова - будете приятно удивлены.
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 16:07

  kingkongovets написав:город заливает, пацаны

https://www.facebook.com/10000174435627 ... 688806093/

К сожалению с ливнёвками большая проблемма.
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 16:08

  hume написав:
  airmax78 написав:Этого парня очень приятно смотреть, но когда раскрываешь текст под видео и узнаешь сколько это все стоит реализовать (по крайней мере в мордоре) - тихо сползаешь под стол.

Точно, я как то смотрел как он паковал квартиру фабрикой "полиформ". Так чтоб не соврать обеденные стулья по 600 евро. А у нас весь бюджет ремонта как у него столовая группа + два дивана. Но многое можно намотать на ус ))

Кстати полиформ открылся в печерСКАЙ

Зубожиння на марше.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 16:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Рыба-сом написав:А вот в том западном банке, где я ранее работал, все так просто-скромно было, что наши люди при первом знакомстве с ним огорчались от такой "бедности".

Зато обновленные отделения УкрСиба под работу с премиум клиентами - бул. Тараса Шевченко, 35 например - очень неплохо сделали
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 16:15

  kingkongovets написав:город заливает, пацаны

https://www.facebook.com/10000174435627 ... 688806093/

Це Боженько хрестний хід московітів розганя.
Востаннє редагувалось Первый в Сер 25 лип, 2018 16:15, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 16:15

  airmax78 написав:
  Рыба-сом написав:
  airmax78 написав:Так и потолки 3м и выше - совсем не предмет первой необходимости и подземный паркинг. И в Евроформате можно отлично ездить к себе на этаж, да и к самому дому совсем необязательно подъезжать на Ауди или БМВ. И совсем необязательно покупать себе Пинарелло Догму на Дюра Эйсе какую-нить, если на своем уровне и алюминиевого Джаинта на Соре с головой. Если развивать мысль, то 99.9% того, чем мы пользуемся - это результат чьих-то удачных маркетинговых ходов.

Информация для размышления: из всех ГО банков, что я видел, самые модные "МОПы" были в "Энергобанке" (уже почивший карманный гoвнобанк) и "межигорье" в Проминвесте (маде бай Матвиенко). А вот в том западном банке, где я ранее работал, все так просто-скромно было, что наши люди при первом знакомстве с ним огорчались от такой "бедности". Может быть, это ответ на Ваш вопрос, почему в Амстердаме так плохо с модными МОПамт и фонтанами с "режимом бога" 8)

ЗЫ Лыбедь вышла из берегов, Тетрис в опасности!!!111 :mrgreen:

Зайдите в отделение Аваля на Пирогова - будете приятно удивлены.

Я не про отделения, я про ГО ;)
А отделения - для клиентов с их вкусами.
Делай что должен, и будь что будет.
Рыба-сом
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