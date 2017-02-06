Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Этого парня очень приятно смотреть, но когда раскрываешь текст под видео и узнаешь сколько это все стоит реализовать (по крайней мере в мордоре) - тихо сползаешь под стол.
Точно, я как то смотрел как он паковал квартиру фабрикой "полиформ". Так чтоб не соврать обеденные стулья по 600 евро. А у нас весь бюджет ремонта как у него столовая группа + два дивана. Но многое можно намотать на ус ))
vano80 написав:Совкошлак, алкаши, бабушки.... Они еще и в Патриотику пробрались "Нажаль велика кількість власників квартир, в тому числі будинку «Галицький» не сплачують за надані послуги і як наслідок утворилися ситуація в якій коштів для оплати наданих послуг підрядним організаціям просто недостатньо. Це стосується як ліфтової компанії так і компанії яка вивозить сміття, а також «Київенерго», «Київводоканалу» та ін."
комуналку платять тільки трУси (с) - (не мойо)
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
kingkongovets написав:так вы договоритесь до того, шо и модные мопы - не предмет первой необходимости, а обычный маркетинговый ход не богохульствуйте, а то айрмакс вас отлучит от секты адептов мопов и керамических фасадов
Так и потолки 3м и выше - совсем не предмет первой необходимости и подземный паркинг. И в Евроформате можно отлично ездить к себе на этаж, да и к самому дому совсем необязательно подъезжать на Ауди или БМВ. И совсем необязательно покупать себе Пинарелло Догму на Дюра Эйсе какую-нить, если на своем уровне и алюминиевого Джаинта на Соре с головой. Если развивать мысль, то 99.9% того, чем мы пользуемся - это результат чьих-то удачных маркетинговых ходов.
Информация для размышления: из всех ГО банков, что я видел, самые модные "МОПы" были в "Энергобанке" (уже почивший карманный гoвнобанк) и "межигорье" в Проминвесте (маде бай Матвиенко). А вот в том западном банке, где я ранее работал, все так просто-скромно было, что наши люди при первом знакомстве с ним огорчались от такой "бедности". Может быть, это ответ на Ваш вопрос, почему в Амстердаме так плохо с модными МОПамт и фонтанами с "режимом бога"
ЗЫ Лыбедь вышла из берегов, Тетрис в опасности!!!111
Зайдите в отделение Аваля на Пирогова - будете приятно удивлены.
airmax78 написав:Этого парня очень приятно смотреть, но когда раскрываешь текст под видео и узнаешь сколько это все стоит реализовать (по крайней мере в мордоре) - тихо сползаешь под стол.
Точно, я как то смотрел как он паковал квартиру фабрикой "полиформ". Так чтоб не соврать обеденные стулья по 600 евро. А у нас весь бюджет ремонта как у него столовая группа + два дивана. Но многое можно намотать на ус ))
airmax78 написав:Так и потолки 3м и выше - совсем не предмет первой необходимости и подземный паркинг. И в Евроформате можно отлично ездить к себе на этаж, да и к самому дому совсем необязательно подъезжать на Ауди или БМВ. И совсем необязательно покупать себе Пинарелло Догму на Дюра Эйсе какую-нить, если на своем уровне и алюминиевого Джаинта на Соре с головой. Если развивать мысль, то 99.9% того, чем мы пользуемся - это результат чьих-то удачных маркетинговых ходов.
Информация для размышления: из всех ГО банков, что я видел, самые модные "МОПы" были в "Энергобанке" (уже почивший карманный гoвнобанк) и "межигорье" в Проминвесте (маде бай Матвиенко). А вот в том западном банке, где я ранее работал, все так просто-скромно было, что наши люди при первом знакомстве с ним огорчались от такой "бедности". Может быть, это ответ на Ваш вопрос, почему в Амстердаме так плохо с модными МОПамт и фонтанами с "режимом бога"
ЗЫ Лыбедь вышла из берегов, Тетрис в опасности!!!111
Зайдите в отделение Аваля на Пирогова - будете приятно удивлены.
Я не про отделения, я про ГО А отделения - для клиентов с их вкусами.