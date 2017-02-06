airmax78 написав: kingkongovets написав: так вы договоритесь до того, шо и модные мопы - не предмет первой необходимости, а обычный маркетинговый ход

не богохульствуйте, а то айрмакс вас отлучит от секты адептов мопов и керамических фасадов так вы договоритесь до того, шо и модные мопы - не предмет первой необходимости, а обычный маркетинговый ходне богохульствуйте, а то айрмакс вас отлучит от секты адептов мопов и керамических фасадов

Так и потолки 3м и выше - совсем не предмет первой необходимости и подземный паркинг. И в Евроформате можно отлично ездить к себе на этаж, да и к самому дому совсем необязательно подъезжать на Ауди или БМВ. И совсем необязательно покупать себе Пинарелло Догму на Дюра Эйсе какую-нить, если на своем уровне и алюминиевого Джаинта на Соре с головой. Если развивать мысль, то 99.9% того, чем мы пользуемся - это результат чьих-то удачных маркетинговых ходов. Так и потолки 3м и выше - совсем не предмет первой необходимости и подземный паркинг. И в Евроформате можно отлично ездить к себе на этаж, да и к самому дому совсем необязательно подъезжать на Ауди или БМВ. И совсем необязательно покупать себе Пинарелло Догму на Дюра Эйсе какую-нить, если на своем уровне и алюминиевого Джаинта на Соре с головой. Если развивать мысль, то 99.9% того, чем мы пользуемся - это результат чьих-то удачных маркетинговых ходов.

Информация для размышления: из всех ГО банков, что я видел, самые модные "МОПы" были в "Энергобанке" (уже почивший карманный гoвнобанк) и "межигорье" в Проминвесте (маде бай Матвиенко). А вот в том западном банке, где я ранее работал, все так просто-скромно было, что наши люди при первом знакомстве с ним огорчались от такой "бедности". Может быть, это ответ на Ваш вопрос, почему в Амстердаме так плохо с модными МОПамт и фонтанами с "режимом бога"ЗЫ Лыбедь вышла из берегов, Тетрис в опасности!!!111