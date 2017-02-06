Faceless написав:
Зато обновленные отделения УкрСиба под работу с премиум клиентами - бул. Тараса Шевченко, 35 например - очень неплохо сделали
Уже ответил: вип-клиенты любят МОПы, банк любит клиентов
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Додано: Сер 25 лип, 2018 16:16
Уже ответил: вип-клиенты любят МОПы, банк любит клиентов
Делай что должен, и будь что будет.
Додано: Сер 25 лип, 2018 16:16
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Сер 25 лип, 2018 16:18
камэнт в фейсбуцы
Alina Dolgopolova Ептель(((( тачкам капец(((
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Сер 25 лип, 2018 16:23
Це стандартний міф.
Починаючи з авто закінчуючи одягом і сіськами.
Для прикладу продажі мерседес
Сіськи
Чего то нас там нет, а європа есть.
Востаннє редагувалось Первый в Сер 25 лип, 2018 16:30, всього редагувалось 2 разів.
Всім процвітання!
Додано: Сер 25 лип, 2018 16:27
Додано: Сер 25 лип, 2018 16:30
Спасибо, когда буду в зоне стабильного интернета, посмотрю.
Додано: Сер 25 лип, 2018 16:37
Скажем так: они (в данном случае речь не конкретно об Укрсиббе, а "вообще") не очень любят тратить деньги на дизайнерские супер-ремонты и мраморные полы там, где это не принесёт профит. Поверьте моему многолетнему опыту работы у "них"
И это правильно. А вот кабинеты начальства с душами и кожаными диванами в загнувшемся Брокбизнесе - это привет от Педырыча и ко.
Делай что должен, и будь что будет.
Додано: Сер 25 лип, 2018 16:38
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
забыл вчера спросить - а в браме самолеты не мешают? там же в некоторых квартирах прямой вид на аэродром, я ж правильно понимаю?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Сер 25 лип, 2018 16:44
Да ну ладно. Как-то был в офисе Accenture во Франкфурте. Зашел в санузел... и тихо окуел. Такого нет ни в Хаяте, ни в Гурамме: все на высшем уровне + свернутые в трубочку полотенца и батарея какой-то парфюмерии в ящике на гранитной столешнице с раковинами. Ландшафтный дизайн вокруг офиса тоже доставлял.
Додано: Сер 25 лип, 2018 16:50
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
шулявка, злочынна влада змывае малый бизнес
Востаннє редагувалось kingkongovets в Сер 25 лип, 2018 16:50, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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