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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 16841685168616871688>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 972
Висота стель
4%
43
Гарний вигляд з вікон
9%
92
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
206
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
151
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
35
Ціна
19%
180
Якість будівництва
15%
148
Всього голосів : 972
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 16:16

  Faceless написав:
  Рыба-сом написав:А вот в том западном банке, где я ранее работал, все так просто-скромно было, что наши люди при первом знакомстве с ним огорчались от такой "бедности".

Зато обновленные отделения УкрСиба под работу с премиум клиентами - бул. Тараса Шевченко, 35 например - очень неплохо сделали

Уже ответил: вип-клиенты любят МОПы, банк любит клиентов ;)
Делай что должен, и будь что будет.
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 16:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

hume написав:
  kingkongovets написав:город заливает, пацаны

https://www.facebook.com/10000174435627 ... 688806093/

К сожалению с ливнёвками большая проблемма.

https://kiev.informator.ua/2018/07/25/v ... dvizhenie/
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 16:18

  hume написав:
  kingkongovets написав:город заливает, пацаны

https://www.facebook.com/10000174435627 ... 688806093/

К сожалению с ливнёвками большая проблемма.


  hume написав:
  Рыба-сом написав:ЗЫ Лыбедь вышла из берегов, Тетрис в опасности!!!111 :mrgreen:

Тут по Левобережке гонял пару дней назад. Вода была на 25 см выше линии двери Ниссан Микра, лужу переехал, но потом стоял с открытым капотом :mrgreen:

камэнт в фейсбуцы
Alina Dolgopolova Ептель(((( тачкам капец(((
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 16:23

  Faceless написав:
  Рыба-сом написав:А вот в том западном банке, где я ранее работал, все так просто-скромно было, что наши люди при первом знакомстве с ним огорчались от такой "бедности".

Зато обновленные отделения УкрСиба под работу с премиум клиентами - бул. Тараса Шевченко, 35 например - очень неплохо сделали

Це стандартний міф.

Починаючи з авто закінчуючи одягом і сіськами.
Для прикладу продажі мерседес
https://auto.vercity.ru/statistics/sale ... 8/germany/
Сіськи
https://novetilo.com.ua/news/top-5-stra ... atsij.html
https://www.timeseller.ru/news/2017/10/ ... -evro.html
Чего то нас там нет, а європа есть.
Востаннє редагувалось Первый в Сер 25 лип, 2018 16:30, всього редагувалось 2 разів.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 16:27

  Рыба-сом написав:А отделения - для клиентов с их вкусами.

Это их новый корп стиль - они теперь все отделения и тем более ГО со временем так переделают.
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 16:30

  Первый написав:2 vlad і решта адекватних форумчан.
Рекомендую ютуб канал. Просто і зрозуміло. Підпишіться на хлопця. Робіть і в себе гарно.
https://youtu.be/VJs_8vlPBB0

Спасибо, когда буду в зоне стабильного интернета, посмотрю.
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 16:37

  airmax78 написав:
  Рыба-сом написав:А отделения - для клиентов с их вкусами.

Это их новый корп стиль - они теперь все отделения и тем более ГО со временем так переделают.

Скажем так: они (в данном случае речь не конкретно об Укрсиббе, а "вообще") не очень любят тратить деньги на дизайнерские супер-ремонты и мраморные полы там, где это не принесёт профит. Поверьте моему многолетнему опыту работы у "них"
И это правильно. А вот кабинеты начальства с душами и кожаными диванами в загнувшемся Брокбизнесе - это привет от Педырыча и ко.
Делай что должен, и будь что будет.
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 16:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

забыл вчера спросить - а в браме самолеты не мешают? там же в некоторых квартирах прямой вид на аэродром, я ж правильно понимаю?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 16:44

  Рыба-сом написав:
  airmax78 написав:
  Рыба-сом написав:А отделения - для клиентов с их вкусами.

Это их новый корп стиль - они теперь все отделения и тем более ГО со временем так переделают.

Скажем так: они (в данном случае речь не конкретно об Укрсиббе, а "вообще") не очень любят тратить деньги на дизайнерские супер-ремонты и мраморные полы там, где это не принесёт профит. Поверьте моему многолетнему опыту работы у "них"
И это правильно. А вот кабинеты начальства с душами и кожаными диванами в загнувшемся Брокбизнесе - это привет от Педырыча и ко.

Да ну ладно. Как-то был в офисе Accenture во Франкфурте. Зашел в санузел... и тихо окуел. Такого нет ни в Хаяте, ни в Гурамме: все на высшем уровне + свернутые в трубочку полотенца и батарея какой-то парфюмерии в ящике на гранитной столешнице с раковинами. Ландшафтный дизайн вокруг офиса тоже доставлял.
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 16:50

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

шулявка, злочынна влада змывае малый бизнес

Зображення
Востаннє редагувалось kingkongovets в Сер 25 лип, 2018 16:50, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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