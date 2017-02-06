Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Это их новый корп стиль - они теперь все отделения и тем более ГО со временем так переделают.
Скажем так: они (в данном случае речь не конкретно об Укрсиббе, а "вообще") не очень любят тратить деньги на дизайнерские супер-ремонты и мраморные полы там, где это не принесёт профит. Поверьте моему многолетнему опыту работы у "них" И это правильно. А вот кабинеты начальства с душами и кожаными диванами в загнувшемся Брокбизнесе - это привет от Педырыча и ко.
Да ну ладно. Как-то был в офисе Accenture во Франкфурте. Зашел в санузел... и тихо окуел. Такого нет ни в Хаяте, ни в Гурамме: все на высшем уровне + свернутые в трубочку полотенца и батарея какой-то парфюмерии в ящике на гранитной столешнице с раковинами. Ландшафтный дизайн вокруг офиса тоже доставлял.
Я сравниваю равное с равным: ГО в Украине. На западе явно другие стандарты, и ГО в Киеве и Париже априори отличаются. Просто у персонала другой уровень запросов, и они не пошли б в контору с меньшим уровнем комфорта на рабочем месте, как наши клерки уже не согласны на полуподвал со стенами в маслянке-побелке. Но может я ошибаюсь. Тогда поясните, откуда такая беда с мопами в Амстердаме? Зубожиння? Отсутствие дизайнеров? ЗЫ кстати, в том Брокбизнесе для рядовых сотрудников туалет был в стиле "школьного советского": дырка в полу. Контраст, видимо, делал жизнь топов ещё слаже А в Проминвесте у Матвиенко был персональный лифт. Статус
Рыба-сом написав:Скажем так: они (в данном случае речь не конкретно об Укрсиббе, а "вообще") не очень любят тратить деньги на дизайнерские супер-ремонты и мраморные полы там, где это не принесёт профит. Поверьте моему многолетнему опыту работы у "них" И это правильно. А вот кабинеты начальства с душами и кожаными диванами в загнувшемся Брокбизнесе - это привет от Педырыча и ко.
Да ну ладно. Как-то был в офисе Accenture во Франкфурте. Зашел в санузел... и тихо окуел. Такого нет ни в Хаяте, ни в Гурамме: все на высшем уровне + свернутые в трубочку полотенца и батарея какой-то парфюмерии в ящике на гранитной столешнице с раковинами. Ландшафтный дизайн вокруг офиса тоже доставлял.
Я сравниваю равное с равным: ГО в Украине. На западе явно другие стандарты, и ГО в Киеве и Париже априори отличаются. Просто у персонала другой уровень запросов, и они не пошли б в контору с меньшим уровнем комфорта на рабочем месте, как наши клерки уже не согласны на полуподвал со стенами в маслянке-побелке. Но может я ошибаюсь. Тогда поясните, откуда такая беда с мопами в Амстердаме? Зубожиння? Отсутствие дизайнеров? ЗЫ кстати, в том Брокбизнесе для рядовых сотрудников туалет был в стиле "школьного советского": дырка в полу. Контраст, видимо, делал жизнь топов ещё слаже А в Проминвесте у Матвиенко был персональный лифт. Статус
В Амстердаме тот дом сначала позиционировался типа как для среднего класса. С фасадом там полный порядок, вентфасад, панорамные окна. А МОПы убогие - в машинной штукатурке - потому что ручной труд очень дорогой, а этажность - 9 или 10 этажей. Сделать там отделку а-ля Тетрис - это добавить по 10-15К ойро к цене каждой квартиры. Когда комплекс начинали строить - это было существенно. Средние голландцы, за такое доплачивать не готовы.
vano80 написав:Совкошлак, алкаши, бабушки.... Они еще и в Патриотику пробрались "Нажаль велика кількість власників квартир, в тому числі будинку «Галицький» не сплачують за надані послуги і як наслідок утворилися ситуація в якій коштів для оплати наданих послуг підрядним організаціям просто недостатньо. Це стосується як ліфтової компанії так і компанії яка вивозить сміття, а також «Київенерго», «Київводоканалу» та ін."
То рожевоокулярні електрики і парковщики економлять кошти))
airmax78 написав:В Амстердаме тот дом сначала позиционировался типа как для среднего класса. С фасадом там полный порядок, вентфасад, панорамные окна. А МОПы убогие - в машинной штукатурке - потому что ручной труд очень дорогой, а этажность - 9 или 10 этажей. Сделать там отделку а-ля Тетрис - это добавить по 10-15К ойро к цене каждой квартиры. Когда комплекс начинали строить - это было существенно. Средние голландцы, за такое доплачивать не готовы.
А, ну всё стало на свои места: сравниваете их дом для пэрэсичных с нашим для полубогов
vano80 написав:Совкошлак, алкаши, бабушки.... Они еще и в Патриотику пробрались "Нажаль велика кількість власників квартир, в тому числі будинку «Галицький» не сплачують за надані послуги і як наслідок утворилися ситуація в якій коштів для оплати наданих послуг підрядним організаціям просто недостатньо. Це стосується як ліфтової компанії так і компанії яка вивозить сміття, а також «Київенерго», «Київводоканалу» та ін."
То рожевоокулярні електрики і парковщики економлять кошти))
Просто процентов двадцать квартир стоит на продажу, а продавцы коммунальные заплатят только с задатка, так и живём
Рыба-сом написав:ЗЫ кстати, в том Брокбизнесе для рядовых сотрудников туалет был в стиле "школьного советского": дырка в полу.
о теперь понятно чё вас так штырит, приходилось по нужде ходить в "дырку в полу" кстати вы в курсе чё головной офис БББ на Шулявке находится в здании бывшей бани, вот оттуда и "душевые в кабинетах ТОПов" и "дырки в полу" для рядовых сотрудников...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения... Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Рыба-сом написав:ЗЫ кстати, в том Брокбизнесе для рядовых сотрудников туалет был в стиле "школьного советского": дырка в полу.
о теперь понятно чё вас так штырит, приходилось по нужде ходить в "дырку в полу" кстати вы в курсе чё головной офис БББ на Шулявке находится в здании бывшей бани, вот оттуда и "душевые в кабинетах ТОПов" и "дырки в полу" для рядовых сотрудников...
Меня ничего не штырит хотя бы потому, что я про весь этот лакшери знаю только по рассказам Непонятно, почему Вы сразу к разговору присоединились в режиме "хам" Про баню известно, но там кагбэ делался капитальный ремонт-переделка. В ГО Креди Агриколя тоже изначально фитнес-центр был, к примеру