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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1685168616871688>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 972
Висота стель
4%
43
Гарний вигляд з вікон
9%
92
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
206
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
151
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
35
Ціна
19%
180
Якість будівництва
15%
148
Всього голосів : 972
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 16:50

  airmax78 написав:Да ну ладно. Как-то был в офисе Accenture во Франкфурте. Зашел в санузел... и тихо окуел. Такого нет ни в Хаяте, ни в Гурамме: все на высшем уровне

вы бывали в туалетах в США на заправках в Техасе?
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санитайзер врозле каждого писуара и все под мрамор =)

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Востаннє редагувалось Понаехал в Сер 25 лип, 2018 16:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 16:51

  kingkongovets написав:шулявка, злочынна влада змывае малый бизнес

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Интересно сколько процентов страховые покроют.
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 16:52

  Vlad442 написав:
  Первый написав:2 vlad і решта адекватних форумчан.
Рекомендую ютуб канал. Просто і зрозуміло. Підпишіться на хлопця. Робіть і в себе гарно.
https://youtu.be/VJs_8vlPBB0

Спасибо, когда буду в зоне стабильного интернета, посмотрю.

Посмотрите на стеклянную шторку - зачем она там , душ принимать ? Вряд ли душевой шланг длиной 3,5 м . По дизайнерски , дорого , модно , правильно , а на душевую 1 кв.м не хватило
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 16:54

  airmax78 написав:
  Рыба-сом написав:
  airmax78 написав:Это их новый корп стиль - они теперь все отделения и тем более ГО со временем так переделают.

Скажем так: они (в данном случае речь не конкретно об Укрсиббе, а "вообще") не очень любят тратить деньги на дизайнерские супер-ремонты и мраморные полы там, где это не принесёт профит. Поверьте моему многолетнему опыту работы у "них"
И это правильно. А вот кабинеты начальства с душами и кожаными диванами в загнувшемся Брокбизнесе - это привет от Педырыча и ко.

Да ну ладно. Как-то был в офисе Accenture во Франкфурте. Зашел в санузел... и тихо окуел. Такого нет ни в Хаяте, ни в Гурамме: все на высшем уровне + свернутые в трубочку полотенца и батарея какой-то парфюмерии в ящике на гранитной столешнице с раковинами. Ландшафтный дизайн вокруг офиса тоже доставлял.

Я сравниваю равное с равным: ГО в Украине. На западе явно другие стандарты, и ГО в Киеве и Париже априори отличаются. Просто у персонала другой уровень запросов, и они не пошли б в контору с меньшим уровнем комфорта на рабочем месте, как наши клерки уже не согласны на полуподвал со стенами в маслянке-побелке.
Но может я ошибаюсь. Тогда поясните, откуда такая беда с мопами в Амстердаме? Зубожиння? Отсутствие дизайнеров?
ЗЫ кстати, в том Брокбизнесе для рядовых сотрудников туалет был в стиле "школьного советского": дырка в полу. Контраст, видимо, делал жизнь топов ещё слаже :mrgreen:
А в Проминвесте у Матвиенко был персональный лифт. Статус :twisted:
Делай что должен, и будь что будет.
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 17:06

  Рыба-сом написав:
  airmax78 написав:
  Рыба-сом написав:Скажем так: они (в данном случае речь не конкретно об Укрсиббе, а "вообще") не очень любят тратить деньги на дизайнерские супер-ремонты и мраморные полы там, где это не принесёт профит. Поверьте моему многолетнему опыту работы у "них"
И это правильно. А вот кабинеты начальства с душами и кожаными диванами в загнувшемся Брокбизнесе - это привет от Педырыча и ко.

Да ну ладно. Как-то был в офисе Accenture во Франкфурте. Зашел в санузел... и тихо окуел. Такого нет ни в Хаяте, ни в Гурамме: все на высшем уровне + свернутые в трубочку полотенца и батарея какой-то парфюмерии в ящике на гранитной столешнице с раковинами. Ландшафтный дизайн вокруг офиса тоже доставлял.

Я сравниваю равное с равным: ГО в Украине. На западе явно другие стандарты, и ГО в Киеве и Париже априори отличаются. Просто у персонала другой уровень запросов, и они не пошли б в контору с меньшим уровнем комфорта на рабочем месте, как наши клерки уже не согласны на полуподвал со стенами в маслянке-побелке.
Но может я ошибаюсь. Тогда поясните, откуда такая беда с мопами в Амстердаме? Зубожиння? Отсутствие дизайнеров?
ЗЫ кстати, в том Брокбизнесе для рядовых сотрудников туалет был в стиле "школьного советского": дырка в полу. Контраст, видимо, делал жизнь топов ещё слаже :mrgreen:
А в Проминвесте у Матвиенко был персональный лифт. Статус :twisted:

В Амстердаме тот дом сначала позиционировался типа как для среднего класса. С фасадом там полный порядок, вентфасад, панорамные окна. А МОПы убогие - в машинной штукатурке - потому что ручной труд очень дорогой, а этажность - 9 или 10 этажей. Сделать там отделку а-ля Тетрис - это добавить по 10-15К ойро к цене каждой квартиры. Когда комплекс начинали строить - это было существенно. Средние голландцы, за такое доплачивать не готовы.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 17:08

  vano80 написав:Совкошлак, алкаши, бабушки.... Они еще и в Патриотику пробрались :mrgreen:
"Нажаль велика кількість власників квартир, в тому числі будинку «Галицький» не сплачують за надані послуги і як наслідок утворилися ситуація в якій коштів для оплати наданих послуг підрядним організаціям просто недостатньо.
Це стосується як ліфтової компанії так і компанії яка вивозить сміття, а також «Київенерго», «Київводоканалу» та ін."

То рожевоокулярні електрики і парковщики економлять кошти))
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 17:14

  airmax78 написав:В Амстердаме тот дом сначала позиционировался типа как для среднего класса. С фасадом там полный порядок, вентфасад, панорамные окна. А МОПы убогие - в машинной штукатурке - потому что ручной труд очень дорогой, а этажность - 9 или 10 этажей. Сделать там отделку а-ля Тетрис - это добавить по 10-15К ойро к цене каждой квартиры. Когда комплекс начинали строить - это было существенно. Средние голландцы, за такое доплачивать не готовы.

А, ну всё стало на свои места: сравниваете их дом для пэрэсичных с нашим для полубогов :mrgreen:
Делай что должен, и будь что будет.
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 17:19

  Frant написав:
  vano80 написав:Совкошлак, алкаши, бабушки.... Они еще и в Патриотику пробрались :mrgreen:
"Нажаль велика кількість власників квартир, в тому числі будинку «Галицький» не сплачують за надані послуги і як наслідок утворилися ситуація в якій коштів для оплати наданих послуг підрядним організаціям просто недостатньо.
Це стосується як ліфтової компанії так і компанії яка вивозить сміття, а також «Київенерго», «Київводоканалу» та ін."

То рожевоокулярні електрики і парковщики економлять кошти))

Просто процентов двадцать квартир стоит на продажу, а продавцы коммунальные заплатят только с задатка, так и живём
innamax2008
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 17:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Рыба-сом написав:ЗЫ кстати, в том Брокбизнесе для рядовых сотрудников туалет был в стиле "школьного советского": дырка в полу.

о теперь понятно чё вас так штырит, приходилось по нужде ходить в "дырку в полу" :shock:
кстати вы в курсе чё головной офис БББ на Шулявке находится в здании бывшей бани, вот оттуда и "душевые в кабинетах ТОПов" и "дырки в полу" для рядовых сотрудников... :mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 17:37

  Прохожий написав:
  Рыба-сом написав:ЗЫ кстати, в том Брокбизнесе для рядовых сотрудников туалет был в стиле "школьного советского": дырка в полу.

о теперь понятно чё вас так штырит, приходилось по нужде ходить в "дырку в полу" :shock:
кстати вы в курсе чё головной офис БББ на Шулявке находится в здании бывшей бани, вот оттуда и "душевые в кабинетах ТОПов" и "дырки в полу" для рядовых сотрудников... :mrgreen:

Меня ничего не штырит хотя бы потому, что я про весь этот лакшери знаю только по рассказам ;)
Непонятно, почему Вы сразу к разговору присоединились в режиме "хам" :?:
Про баню известно, но там кагбэ делался капитальный ремонт-переделка. В ГО Креди Агриколя тоже изначально фитнес-центр был, к примеру
Делай что должен, и будь что будет.
Рыба-сом
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