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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1685168616871688

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 972
Висота стель
4%
43
Гарний вигляд з вікон
9%
92
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
206
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
151
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
35
Ціна
19%
180
Якість будівництва
15%
148
Всього голосів : 972
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 18:08

  Рыба-сом написав:
  airmax78 написав:В Амстердаме тот дом сначала позиционировался типа как для среднего класса. С фасадом там полный порядок, вентфасад, панорамные окна. А МОПы убогие - в машинной штукатурке - потому что ручной труд очень дорогой, а этажность - 9 или 10 этажей. Сделать там отделку а-ля Тетрис - это добавить по 10-15К ойро к цене каждой квартиры. Когда комплекс начинали строить - это было существенно. Средние голландцы, за такое доплачивать не готовы.

А, ну всё стало на свои места: сравниваете их дом для пэрэсичных с нашим для полубогов :mrgreen:

Там расслоение гораздо меньше чем у нас. НО в том доме 100 квадратов сейчас стоят 650К ойро. Это уже далеко не для пересичных голландцев.
airmax78
 
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  #<1 ... 1685168616871688
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