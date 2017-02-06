Рыба-сом написав:airmax78 написав:В Амстердаме тот дом сначала позиционировался типа как для среднего класса. С фасадом там полный порядок, вентфасад, панорамные окна. А МОПы убогие - в машинной штукатурке - потому что ручной труд очень дорогой, а этажность - 9 или 10 этажей. Сделать там отделку а-ля Тетрис - это добавить по 10-15К ойро к цене каждой квартиры. Когда комплекс начинали строить - это было существенно. Средние голландцы, за такое доплачивать не готовы.
А, ну всё стало на свои места: сравниваете их дом для пэрэсичных с нашим для полубогов
Там расслоение гораздо меньше чем у нас. НО в том доме 100 квадратов сейчас стоят 650К ойро. Это уже далеко не для пересичных голландцев.