RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1685168616871688

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 972
Висота стель
4%
43
Гарний вигляд з вікон
9%
92
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
206
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
151
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
35
Ціна
19%
180
Якість будівництва
15%
148
Всього голосів : 972
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 18:46

  Прохожий написав:
  OzzyR написав:На телеги обрушился мост

прям МОСТ?
упал на дорогу или как ОБРУШИЛСЯ???

https://korrespondent.net/city/kiev/3993812-v-kyeve-yz-za-lyvnia-obvalylsia-most
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 21354
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1077 раз.
Подякували: 4735 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 19:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Шо там в кийове? Пробки рассосались? А то хочу с дачи выехать в ресторане поужинать
OzzyR
 
Повідомлень: 77
З нами з: 26.06.18
Подякував: 2 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 19:23

Православні раздолбаї:

http://uainfo.org/blognews/1532527720-p ... rokiv.html
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18702
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1089 раз.
Подякували: 1993 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 19:26

  OzzyR написав:Шо там в кийове? Пробки рассосались? А то хочу с дачи выехать в ресторане поужинать

МОПы подтопило... За аирмакса беспокоюсь....
Понаехал
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2952
З нами з: 22.05.16
Подякував: 48 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 19:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Не знаю у кого шо подтопило, но в ЦП на входе давали бокал шампанского
OzzyR
 
Повідомлень: 77
З нами з: 26.06.18
Подякував: 2 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 19:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  OzzyR написав:ЦП

Что такое ЦП? Я не в теме.
Понаехал
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2952
З нами з: 22.05.16
Подякував: 48 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 19:35

  Понаехал написав:
  OzzyR написав:ЦП

Что такое ЦП? Я не в теме.


Эталон!
OzzyR
 
Повідомлень: 77
З нами з: 26.06.18
Подякував: 2 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 19:41

  Понаехал написав:
  OzzyR написав:Шо там в кийове? Пробки рассосались? А то хочу с дачи выехать в ресторане поужинать

МОПы подтопило... За аирмакса беспокоюсь....


І штани рожевоокулярників - також)))
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18702
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1089 раз.
Подякували: 1993 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1685168616871688
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1098, 1099, 1100
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10990 1999585
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 лип, 2018 12:33
Vlad442
Как вывести деньги за рубеж после продажи квартиры в Киеве 1 ... 9, 10, 11
likarinfo » П'ят 13 бер, 2015 11:30
106 86863
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 чер, 2018 20:54
rjkz
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 25161
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (8130)
25.07.2018 20:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.