Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 25 лип, 2018 18:46
Прохожий написав: OzzyR написав:
На телеги обрушился мост
прям МОСТ?
упал на дорогу или как ОБРУШИЛСЯ???
https://korrespondent.net/city/kiev/3993812-v-kyeve-yz-za-lyvnia-obvalylsia-most
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Додано: Сер 25 лип, 2018 19:20
Шо там в кийове? Пробки рассосались? А то хочу с дачи выехать в ресторане поужинать
OzzyR
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Додано: Сер 25 лип, 2018 19:23
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Додано: Сер 25 лип, 2018 19:26
OzzyR написав:
Шо там в кийове? Пробки рассосались? А то хочу с дачи выехать в ресторане поужинать
МОПы подтопило... За аирмакса беспокоюсь....
Понаехал
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Додано: Сер 25 лип, 2018 19:31
Не знаю у кого шо подтопило, но в ЦП на входе давали бокал шампанского
OzzyR
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Додано: Сер 25 лип, 2018 19:34
OzzyR написав:
ЦП
Что такое ЦП? Я не в теме.
Понаехал
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Додано: Сер 25 лип, 2018 19:35
Понаехал написав: OzzyR написав:
ЦП
Что такое ЦП? Я не в теме.
Эталон!
OzzyR
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Додано: Сер 25 лип, 2018 19:41
Понаехал написав: OzzyR написав:
Шо там в кийове? Пробки рассосались? А то хочу с дачи выехать в ресторане поужинать
МОПы подтопило... За аирмакса беспокоюсь....
І штани рожевоокулярників - також)))
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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