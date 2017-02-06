Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
забыл вчера спросить - а в браме самолеты не мешают? там же в некоторых квартирах прямой вид на аэродром, я ж правильно понимаю?
Да, издалека видно, как взлетают самолеты, если высокий этаж и окна выходят в ту сторону. По поводу шума - зимой не замечал, а летом окна ночью открыты, поэтому слышно хорошо. Лично меня не напрягает. Кстати, с тарифом я зря хвастался, с 1 июля будет почти 9грн. за метр. Интересно, на этом фоне в Тетрисе до 40 подрастет?:)
забыл вчера спросить - а в браме самолеты не мешают? там же в некоторых квартирах прямой вид на аэродром, я ж правильно понимаю?
Да, издалека видно, как взлетают самолеты, если высокий этаж и окна выходят в ту сторону. По поводу шума - зимой не замечал, а летом окна ночью открыты, поэтому слышно хорошо. Лично меня не напрягает. Кстати, с тарифом я зря хвастался, с 1 июля будет почти 9грн. за метр. Интересно, на этом фоне в Тетрисе до 40 подрастет?:)