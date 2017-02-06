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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 25 лип, 2018 20:45
Alex3 написав:OzzyR
9 в браме и 11 в цп)
И сравните качество
Не знаю насчет ЦП. 2 года назад, когда я был там на просмотре, мне говорили, что тариф будет 15. Про 11 как-то слабо верится..
Вам платежку показать?
Хотя в инете на сайте муниципала гляньте
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OzzyR
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Додано: Сер 25 лип, 2018 20:49
OzzyR Наверное, вас тоже скоро ждет повышение... Судя по всему, эта волна коснется всех.
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Alex3
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Додано: Сер 25 лип, 2018 20:53
Alex3 написав:OzzyR
Наверное, вас тоже скоро ждет повышение... Судя по всему, эта волна коснется всех.
Может быть. Но мне пох. Квартиранты за все платят.
А вот в изумрудном, стыдно признаться - но с 1го числа 12.хх грн(((( это ппц
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OzzyR
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Додано: Сер 25 лип, 2018 21:18
OzzyR написав:
Народ, кто что знает про франта? А то уже десятки тыщ сообщений написал а так и не ясно чем эта псина
занимается и на что живет и какое отношение к недвиге имеет
Я дико извиняюсь, Вы с какой целью интересуетесь? По примеру Прохожего преследовать станете, туалетную бумагу б.у. исследовать на предмет съеденого/выпитого накануне, или другой интерес имеется.
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m_k_galaburda
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Додано: Сер 25 лип, 2018 21:19
OzzyR написав: Alex3 написав:kingkongovets
забыл вчера спросить - а в браме самолеты не мешают? там же в некоторых квартирах прямой вид на аэродром, я ж правильно понимаю?
Да, издалека видно, как взлетают самолеты, если высокий этаж и окна выходят в ту сторону.
По поводу шума - зимой не замечал, а летом окна ночью открыты, поэтому слышно хорошо.
Лично меня не напрягает. Кстати, с тарифом я зря хвастался, с 1 июля будет почти 9грн. за метр. Интересно, на этом фоне в Тетрисе до 40 подрастет?:)
9 в браме и 11 в цп)
И сравните качество
В ЦП 11 было для затравки. Поднимут раза в 2 это точно. Но есть за что платить - это правда.
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airmax78
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Додано: Сер 25 лип, 2018 21:22
Кстати, Оззи, что на счет обмена 2ки в Голосухе на однуху в ЦП с доплатой 20куе (не моей естественно)? Я все подготовил. Сделайте ребенку подарок.
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airmax78
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Додано: Сер 25 лип, 2018 21:22
m_k_galaburda написав: OzzyR написав:
Народ, кто что знает про франта? А то уже десятки тыщ сообщений написал а так и не ясно чем эта псина
занимается и на что живет и какое отношение к недвиге имеет
Я дико извиняюсь, Вы с какой целью интересуетесь? По примеру Прохожего преследовать станете, туалетную бумагу б.у. исследовать на предмет съеденого/выпитого накануне, или другой интерес имеется.
Клон франта вылез)
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OzzyR
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Додано: Сер 25 лип, 2018 21:23
airmax78 написав:
Кстати, Оззи, что на счет обмена 2ки в Голосухе на однуху в ЦП с доплатой 20куе (не моей естественно)? Я все подготовил. Сделайте ребенку подарок.
Вы во сколько оцениваете 2к?
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OzzyR
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