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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1686168716881689

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 977
Висота стель
4%
43
Гарний вигляд з вікон
10%
93
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
207
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
152
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
35
Ціна
19%
181
Якість будівництва
15%
149
Всього голосів : 977
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 20:42

  OzzyR написав:Лососем дешевле питаться чем курицей!Дожились)
:?:
Савченко Так!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 20:45

  Alex3 написав:OzzyR
9 в браме и 11 в цп)
И сравните качество
Не знаю насчет ЦП. 2 года назад, когда я был там на просмотре, мне говорили, что тариф будет 15. Про 11 как-то слабо верится..


Вам платежку показать?
Хотя в инете на сайте муниципала гляньте
OzzyR
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 20:49

OzzyR Наверное, вас тоже скоро ждет повышение... Судя по всему, эта волна коснется всех.
Alex3
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 20:53

  Alex3 написав:OzzyR Наверное, вас тоже скоро ждет повышение... Судя по всему, эта волна коснется всех.

Может быть. Но мне пох. Квартиранты за все платят.

А вот в изумрудном, стыдно признаться - но с 1го числа 12.хх грн(((( это ппц
OzzyR
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 21:18

  OzzyR написав:Народ, кто что знает про франта? А то уже десятки тыщ сообщений написал а так и не ясно чем эта псина занимается и на что живет и какое отношение к недвиге имеет

Я дико извиняюсь, Вы с какой целью интересуетесь? По примеру Прохожего преследовать станете, туалетную бумагу б.у. исследовать на предмет съеденого/выпитого накануне, или другой интерес имеется.
m_k_galaburda
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 21:19

  OzzyR написав:
  Alex3 написав:kingkongovets
забыл вчера спросить - а в браме самолеты не мешают? там же в некоторых квартирах прямой вид на аэродром, я ж правильно понимаю?
Да, издалека видно, как взлетают самолеты, если высокий этаж и окна выходят в ту сторону.
По поводу шума - зимой не замечал, а летом окна ночью открыты, поэтому слышно хорошо.
Лично меня не напрягает. Кстати, с тарифом я зря хвастался, с 1 июля будет почти 9грн. за метр. Интересно, на этом фоне в Тетрисе до 40 подрастет?:)


9 в браме и 11 в цп)
И сравните качество

В ЦП 11 было для затравки. Поднимут раза в 2 это точно. Но есть за что платить - это правда.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 21:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати, Оззи, что на счет обмена 2ки в Голосухе на однуху в ЦП с доплатой 20куе (не моей естественно)? Я все подготовил. Сделайте ребенку подарок.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 21:22

  m_k_galaburda написав:
  OzzyR написав:Народ, кто что знает про франта? А то уже десятки тыщ сообщений написал а так и не ясно чем эта псина занимается и на что живет и какое отношение к недвиге имеет

Я дико извиняюсь, Вы с какой целью интересуетесь? По примеру Прохожего преследовать станете, туалетную бумагу б.у. исследовать на предмет съеденого/выпитого накануне, или другой интерес имеется.

Клон франта вылез)
OzzyR
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 21:23

  airmax78 написав:Кстати, Оззи, что на счет обмена 2ки в Голосухе на однуху в ЦП с доплатой 20куе (не моей естественно)? Я все подготовил. Сделайте ребенку подарок.


Вы во сколько оцениваете 2к?
OzzyR
 
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