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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 25 лип, 2018 20:49
OzzyR Наверное, вас тоже скоро ждет повышение... Судя по всему, эта волна коснется всех.
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Alex3
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Додано: Сер 25 лип, 2018 20:53
Alex3 написав:OzzyR
Наверное, вас тоже скоро ждет повышение... Судя по всему, эта волна коснется всех.
Может быть. Но мне пох. Квартиранты за все платят.
А вот в изумрудном, стыдно признаться - но с 1го числа 12.хх грн(((( это ппц
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OzzyR
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Додано: Сер 25 лип, 2018 21:19
OzzyR написав: Alex3 написав:kingkongovets
забыл вчера спросить - а в браме самолеты не мешают? там же в некоторых квартирах прямой вид на аэродром, я ж правильно понимаю?
Да, издалека видно, как взлетают самолеты, если высокий этаж и окна выходят в ту сторону.
По поводу шума - зимой не замечал, а летом окна ночью открыты, поэтому слышно хорошо.
Лично меня не напрягает. Кстати, с тарифом я зря хвастался, с 1 июля будет почти 9грн. за метр. Интересно, на этом фоне в Тетрисе до 40 подрастет?:)
9 в браме и 11 в цп)
И сравните качество
В ЦП 11 было для затравки. Поднимут раза в 2 это точно. Но есть за что платить - это правда.
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airmax78
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Додано: Сер 25 лип, 2018 21:22
Кстати, Оззи, что на счет обмена 2ки в Голосухе на однуху в ЦП с доплатой 20куе (не моей естественно)? Я все подготовил. Сделайте ребенку подарок.
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airmax78
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Додано: Сер 25 лип, 2018 21:23
airmax78 написав:
Кстати, Оззи, что на счет обмена 2ки в Голосухе на однуху в ЦП с доплатой 20куе (не моей естественно)? Я все подготовил. Сделайте ребенку подарок.
Вы во сколько оцениваете 2к?
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OzzyR
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Додано: Сер 25 лип, 2018 21:47
OzzyR написав: airmax78 написав:
Кстати, Оззи, что на счет обмена 2ки в Голосухе на однуху в ЦП с доплатой 20куе (не моей естественно)? Я все подготовил. Сделайте ребенку подарок.
Вы во сколько оцениваете 2к?
Макс же написал, доплачивает 20куе к 2к на Г13 за 1к в ЦП.
Мало?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Додано: Сер 25 лип, 2018 21:52
Прохожий написав: OzzyR написав: airmax78 написав:
Кстати, Оззи, что на счет обмена 2ки в Голосухе на однуху в ЦП с доплатой 20куе (не моей естественно)? Я все подготовил. Сделайте ребенку подарок.
Вы во сколько оцениваете 2к?
Макс же написал, доплачивает 20куе к 2к на Г13 за 1к в ЦП.
Мало?
Мало. +80к и я подумаю.
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OzzyR
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Додано: Сер 25 лип, 2018 21:55
"савсэм бэлый савсэм гарячый…"(с)
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Додано: Сер 25 лип, 2018 22:10
OzzyR написав: Прохожий написав: OzzyR написав:
Вы во сколько оцениваете 2к?
Макс же написал, доплачивает 20куе к 2к на Г13 за 1к в ЦП.
Мало?
Мало. +80к и я подумаю.
Опуститесь на землю. Голосуха: 86 кв. м. По 1600 за метр считайте (элитный дом, отличный вид). 137.6куе.
Однуха в ЦП, пусть даже с ремонтом, сколько, 50 метров? По 1400 + 500 за ремонт (я щедрый). Это 95куе. 137.6 - 95= 42.6 куе. Доплата со стороны Оззи. Но я добрый, я понимаю, что деньги не главное. Поэтому 20ку доплатит и разбежались. Только не вздумай технику из квартиры вывозить!
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airmax78
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Додано: Сер 25 лип, 2018 22:37
airmax78
Опуститесь на землю. Голосуха: 86 кв. м. По 1600 за метр считайте (элитный дом, отличный вид). 137.6куе.
Однуха в ЦП, пусть даже с ремонтом, сколько, 50 метров? По 1400 + 500 за ремонт (я щедрый). Это 95куе. 137.6 - 95= 42.6 куе. Доплата со стороны Оззи. Но я добрый, я понимаю, что деньги не главное. Поэтому 20ку доплатит и разбежались. Только не вздумай технику из квартиры вывозить!
Похоже на то, что вы продаете ту, самую первую квартиру, купленную за 175, иначе вы были бы счастливы поменяться с Оззи без всяких доплат:)
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Alex3
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