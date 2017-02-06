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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 25 лип, 2018 23:09
Короче, Оззи, оставляю тут телефон моего нотариуса: 044 468 4102, Виктор. Надумаете - звоните. Он в теме, мои документы у него валяются уже неделю. Договоритесь, когда вы к нему заедете. Если че - он может выехать к вам.
Додано: Сер 25 лип, 2018 23:21
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Минутка статистики прирост населения январь-май в Киеве 416 человек!
Для сравнения тот же период 2017 года 804 человека.
Тот же период 2016 года 1555 человек.
Тенденция ясна, в 2019 году отрицательная демография гарантированна.
Додано: Сер 25 лип, 2018 23:24
Додано: Сер 25 лип, 2018 23:28
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
По политике у нас осталось два месяца спокойствия. Застройщики как раз соберут денежку в сентябре.
Додано: Сер 25 лип, 2018 23:30
Смешно пошутили: сами не хотите менять Браму на Тетрис 1 к 1, при этом Голосуха лучше Брамы, а ЦП хуже Тетриса,и площадь у меня в 1.7 раза больше. И вы хотите, чтобв я согласился на такой неравноценный обмен без доплаты?
Додано: Сер 25 лип, 2018 23:33
Додано: Сер 25 лип, 2018 23:37
airmax78
Ну почему же, я бы подумал..Тетрис ведь потом можно продать и купить опять в Браме Ниче не понял, вы только вчера согласились, что Голосуха хуже, настроение поменялось?
Додано: Сер 25 лип, 2018 23:58
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Я же неделю назад сказал, ждите не инвестируйте пока что. Сидите в долларе. Вон уже и гривна сползает. Экспортные ограничения ЕС на украинский металл сделают свое дело. Ждем-с.
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