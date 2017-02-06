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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1687168816891690

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 977
Висота стель
4%
43
Гарний вигляд з вікон
10%
93
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
207
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
152
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
35
Ціна
19%
181
Якість будівництва
15%
149
Всього голосів : 977
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 23:09

Короче, Оззи, оставляю тут телефон моего нотариуса: 044 468 4102, Виктор. Надумаете - звоните. Он в теме, мои документы у него валяются уже неделю. Договоритесь, когда вы к нему заедете. Если че - он может выехать к вам.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 23:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Минутка статистики прирост населения январь-май в Киеве 416 человек!
Для сравнения тот же период 2017 года 804 человека.
Тот же период 2016 года 1555 человек.

Тенденция ясна, в 2019 году отрицательная демография гарантированна.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 23:24

  Оранжевый-хит сезона написав:Минутка статистики прирост населения январь-май в Киеве 416 человек!
Для сравнения тот же период 2017 года 804 человека.
Тот же период 2016 года 1555 человек.

Тенденция ясна, в 2019 году отрицательная демография гарантированна.

ЖК Фанта не смыло дождями с пригорка? :)
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 23:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

По политике у нас осталось два месяца спокойствия. Застройщики как раз соберут денежку в сентябре.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 23:30

  Alex3 написав:airmax78
Опуститесь на землю. Голосуха: 86 кв. м. По 1600 за метр считайте (элитный дом, отличный вид). 137.6куе.
Однуха в ЦП, пусть даже с ремонтом, сколько, 50 метров? По 1400 + 500 за ремонт (я щедрый). Это 95куе. 137.6 - 95= 42.6 куе. Доплата со стороны Оззи. Но я добрый, я понимаю, что деньги не главное. Поэтому 20ку доплатит и разбежались. Только не вздумай технику из квартиры вывозить!
Похоже на то, что вы продаете ту, самую первую квартиру, купленную за 175, иначе вы были бы счастливы поменяться с Оззи без всяких доплат:)

Смешно пошутили: сами не хотите менять Браму на Тетрис 1 к 1, при этом Голосуха лучше Брамы, а ЦП хуже Тетриса,и площадь у меня в 1.7 раза больше. И вы хотите, чтобв я согласился на такой неравноценный обмен без доплаты? :shock:
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 23:33

  airmax78 написав:Смешно пошутили: сами не хотите менять Браму на Тетрис 1 к 1, при этом Голосуха лучше Брамы, а ЦП хуже Тетриса,и площадь у меня в 1.7 раза больше. И вы хотите, чтобв я согласился на такой неравноценный обмен без доплаты? :shock:

Меняемся на Акварели мои? С меня доплата небольшая. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 23:37

airmax78
Смешно пошутили: сами не хотите менять Браму на Тетрис 1 к 1, при этом Голосуха лучше Брамы, а ЦП хуже Тетриса,и площадь у меня в 1.7 раза больше. И вы хотите, чтобв я согласился на такой неравноценный обмен без доплаты?
Ну почему же, я бы подумал..Тетрис ведь потом можно продать и купить опять в Браме :D Ниче не понял, вы только вчера согласились, что Голосуха хуже, настроение поменялось? :wink:
Alex3
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 23:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Я же неделю назад сказал, ждите не инвестируйте пока что. Сидите в долларе. Вон уже и гривна сползает. Экспортные ограничения ЕС на украинский металл сделают свое дело. Ждем-с.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 01:10

Ребята,я сейчас, мучаясь бессонницей, пересматриваю Остров проклятых и меня посетила одна безумная мысль: а ведь Трибека и Респект - это один человек.
airmax78
 
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