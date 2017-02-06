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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 25 лип, 2018 23:09
Короче, Оззи, оставляю тут телефон моего нотариуса: 044 468 4102, Виктор. Надумаете - звоните. Он в теме, мои документы у него валяются уже неделю. Договоритесь, когда вы к нему заедете. Если че - он может выехать к вам.
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airmax78
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Додано: Сер 25 лип, 2018 23:21
Минутка статистики прирост населения январь-май в Киеве 416 человек!
Для сравнения тот же период 2017 года 804 человека.
Тот же период 2016 года 1555 человек.
Тенденция ясна, в 2019 году отрицательная демография гарантированна.
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Сер 25 лип, 2018 23:24
Оранжевый-хит сезона написав:
Минутка статистики прирост населения январь-май в Киеве 416 человек!
Для сравнения тот же период 2017 года 804 человека.
Тот же период 2016 года 1555 человек.
Тенденция ясна, в 2019 году отрицательная демография гарантированна.
ЖК Фанта не смыло дождями с пригорка?
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Додано: Сер 25 лип, 2018 23:28
По политике у нас осталось два месяца спокойствия. Застройщики как раз соберут денежку в сентябре.
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Сер 25 лип, 2018 23:30
Alex3 написав:airmax78
Опуститесь на землю. Голосуха: 86 кв. м. По 1600 за метр считайте (элитный дом, отличный вид). 137.6куе.
Однуха в ЦП, пусть даже с ремонтом, сколько, 50 метров? По 1400 + 500 за ремонт (я щедрый). Это 95куе. 137.6 - 95= 42.6 куе. Доплата со стороны Оззи. Но я добрый, я понимаю, что деньги не главное. Поэтому 20ку доплатит и разбежались. Только не вздумай технику из квартиры вывозить!
Похоже на то, что вы продаете ту, самую первую квартиру, купленную за 175, иначе вы были бы счастливы поменяться с Оззи без всяких доплат:)
Смешно пошутили: сами не хотите менять Браму на Тетрис 1 к 1, при этом Голосуха лучше Брамы, а ЦП хуже Тетриса,и площадь у меня в 1.7 раза больше. И вы хотите, чтобв я согласился на такой неравноценный обмен без доплаты?
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airmax78
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Додано: Сер 25 лип, 2018 23:37
airmax78
Смешно пошутили: сами не хотите менять Браму на Тетрис 1 к 1, при этом Голосуха лучше Брамы, а ЦП хуже Тетриса,и площадь у меня в 1.7 раза больше. И вы хотите, чтобв я согласился на такой неравноценный обмен без доплаты?
Ну почему же, я бы подумал..Тетрис ведь потом можно продать и купить опять в Браме
Ниче не понял, вы только вчера согласились, что Голосуха хуже, настроение поменялось?
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Alex3
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Додано: Сер 25 лип, 2018 23:58
Я же неделю назад сказал, ждите не инвестируйте пока что. Сидите в долларе. Вон уже и гривна сползает. Экспортные ограничения ЕС на украинский металл сделают свое дело. Ждем-с.
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Zebra
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Додано: Чет 26 лип, 2018 01:10
Ребята,я сейчас, мучаясь бессонницей, пересматриваю Остров проклятых и меня посетила одна безумная мысль: а ведь Трибека и Респект - это один человек.
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airmax78
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Додано: Чет 26 лип, 2018 03:25
airmax78
Подлежащий немедленной госпитализации(опять же полнолуние)?
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барабашов
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