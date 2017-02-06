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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1688168916901691

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 977
Висота стель
4%
43
Гарний вигляд з вікон
10%
93
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
207
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
152
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
35
Ціна
19%
181
Якість будівництва
15%
149
Всього голосів : 977
Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 05:49

  Оранжевый-хит сезона написав:Минутка статистики прирост населения январь-май в Киеве 416 человек!
Для сравнения тот же период 2017 года 804 человека.
Тот же период 2016 года 1555 человек.

Тенденция ясна, в 2019 году отрицательная демография гарантированна.


Саме тому Кржн продовжить дешевшати, а рожевоокулярники - з штанів виплигувати з своїм міфічними "дорожаєм"!


До речі, ціни на наймасовіший сектор Кржн, так званий "совкошлак", є показовими.

Як і замороження будівництва пінопластових неохрущів.

Дно цін Кржн побачимо не раніше 2019-2020.

Домік.уа малює швидке зниження цін Кржн !!!

http://domik.ua/nedvizhimost/dinamika-cen.html
Востаннє редагувалось Frant в Чет 26 лип, 2018 06:33, всього редагувалось 2 разів.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 05:56

  antey1969 написав:
  OzzyR написав:На телеги обрушился мост

Не целиком же!
Ну отвалился свежеотремонтированный кусочек, и что?
Кто же знал, что вода будет? Думали, простоит до выборов, да просчитались слегка, овноматериалы размыло раньше срока

Дощі розмивають залишки інфраструктури радянської епохи))) залишаться скоро лише новобуди з модними Мопами, з яких на роботу можна буде літати вертольотами)))
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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