Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 26 лип, 2018 05:49
Оранжевый-хит сезона написав:
Минутка статистики прирост населения январь-май в Киеве 416 человек!
Для сравнения тот же период 2017 года 804 человека.
Тот же период 2016 года 1555 человек.
Тенденция ясна, в 2019 году отрицательная демография гарантированна.
Саме тому Кржн продовжить дешевшати, а рожевоокулярники - з штанів виплигувати з своїм міфічними "дорожаєм"!
До речі, ціни на наймасовіший сектор Кржн, так званий "совкошлак", є показовими.
Як і замороження будівництва пінопластових неохрущів.
Дно цін Кржн побачимо не раніше 2019-2020.
Домік.уа малює швидке зниження цін Кржн !!!
http://domik.ua/nedvizhimost/dinamika-cen.html
Востаннє редагувалось
Frant
в Чет 26 лип, 2018 06:33, всього редагувалось 2 разів.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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Додано: Чет 26 лип, 2018 05:56
antey1969 написав: OzzyR написав:
На телеги обрушился мост
Не целиком же!
Ну отвалился свежеотремонтированный кусочек, и что?
Кто же знал, что вода будет? Думали, простоит до выборов, да просчитались слегка, овноматериалы размыло раньше срока
Дощі розмивають залишки інфраструктури радянської епохи))) залишаться скоро лише новобуди з модними Мопами, з яких на роботу можна буде літати вертольотами)))
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
Повідомлень: 18703
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1089 раз.
Подякували: 1993 раз.
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